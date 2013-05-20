中国货币市场：缴税因素致七天回购加权利率继续大涨，与隔夜点差扩大

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透上海5月20日 - 在税款上缴因素持续作用下，中国银行间市场主要质押式回购 周一普涨，其中七天期加权利率延续此前明显涨势，早盘涨幅已逾60个基点(bp)。相较之下，隔夜品种升势较小，二者点差进一步放大至超过130个bp。
交易员指出，在财政存款上缴因素未消前，资金市场紧张态势难改。不过因七天期回购连涨势头过猛，未来上行动力预计会受限。
华南一银行交易员称，早盘资金供给情况不乐观。“大行不大出(资金)，小机构就一点一点挤着出。”
该交易员解释说，近日流动性紧张，主要还是例行的税款上缴因素所致，但目前还没达到借不到钱的程度。另外，从七天与隔夜过大点差来看，未来七天回购续涨动力可能会有所减弱，而隔夜品种可能会有“追涨”潜力。
北京一银行交易员补充说，本周公开市场依旧有可能进行正回购和央票等操作，但真正有需求的机构应该不多，操作量上有望缩小。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期；上周公开市场净回笼资金350亿元人民币。
根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:一天 2.9822 2.8848 +9.74
七天 4.3415 3.7006 +64.09
14天 4.3263 3.6419 +68.44
上交所债券回购
其中:一天 6.6450 6.5000 +14.50
七天 4.9300 3.8050 +112.50
14天 4.5200 3.8300 +69.00 回购定盘利率
其中:隔夜 2.9300 2.8700 +6.00
七天 4.2500 3.5200 +73.00
14天 4.2200 3.5700 +65.00 shibor
其中:隔夜 2.9570 2.8439 +11.31
七天 4.2300 3.5858 +64.42
三个月 3.8831 3.8823 +0.08 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。