《分析师观点》台湾4月外销订单连三月衰退，日圆急贬令对日订单大减

路透台北5月20日 - 台湾经济部周一公布，4月外销订单较上年同期衰退1.1%，符合于市场预估的年减1.15%，且为连续第三个月衰退。

经济部在发布的新闻稿中表示，4月接单较上年同月减1.1%，主要来自欧洲、东协及日本的订单减少。就接单货品观察，以资讯通信产品、精密仪器分别受美国、中国大陆需求增加影响，接单表现较佳；化学品与塑橡胶产品较上年同月减0.9%及2.5%，减幅较上月收敛，惟基本金属仍减9%，显示传统产业订单尚未恢复。

经济部称，受到美国财政自动减支、欧盟经济展望不佳及中国大陆连续四季经济成长率低于8%影响，全球经济动能复苏较预期疲弱，惟近期欧盟推出经济刺激方案，预期来自欧洲之接单减少情形可望渐获改善，加上行动装置有多款新机种上市，以及暑期前的消费性电子拉货需求将陆续出笼，可望维持外销接单动能。惟国际经济情势并未明显好转，经贸情势仍需审慎因应。

经济部并指出，5月外销订单金额将较4月略增。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年4月 2013年3月

外销订单 -1.1 -6.6

路透调查 -1.15 +2.15

订单区域

中国大陆(含港) +6.2 -1.9

美国 +4.9 -7.8

欧洲 -6.7 -9.1

日本 -20.0 -15.6

**市场评论**

--大众银行分析师 陈森林:

与我们预估的差不多，我们觉得外销订单持续衰退，与日圆贬值有很大关系。虽然日本订单金额占比不大，但因大幅下降，所以拖累了表现。此外，欧洲状况一直没改善，导致订单一直无法明显复苏。此外，中国产业升级对台湾逐渐产生威胁，已经侵蚀到台湾的接单。近期，央行花了很多工夫在汇率调节上，但效果没有太好，或许调降利率会更为有效。

--元富投顾分析师 许芷雁：

大致符合预期，不过今年已到四月还是处于衰退，对于今年外销订单成长预期恐不乐观。今年上半年外销订单表现衰退，下半年才会有小成长，主要因为电子产品接单比较集中在第三季，所以预估下半年外销订单表现会稍有成长。

--永丰金控分析师 黄韵玲:

4月外销订单的衰退幅度有缩减，资通产品的表现还不错，此外，面板的订单也成长。以区域市场看，日本大幅衰退是受日圆急贬冲击，但对中、美的外销表现比较稳定。预料今年外销订单将呈现缓步改善的步调。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收盘升3.0分，报30.03。

--台股加权股价指数 收高0.11%至8,377.05点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(http:/www.moea.gov.tw)

--参看台湾外销订单相关新闻，请点选

**相关背景**

--主计总处2月估计，今年GDP年增率为3.59%，通膨率1.37%。

--台湾央行3月底时已连续七季维持利率不变，重贴现率维持在1.875%。

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完)

参看台湾经济数据相关新闻，请点选TW-ECI-CMN

参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(http:/www.moea.gov.tw)