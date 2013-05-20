《分析师观点》台湾4月外销订单连三月衰退，日圆急贬令对日订单大减

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透台北5月20日 - 台湾经济部周一公布，4月外销订单较上年同期衰退1.1%，符合于市场预估的年减1.15%，且为连续第三个月衰退。
经济部在发布的新闻稿中表示，4月接单较上年同月减1.1%，主要来自欧洲、东协及日本的订单减少。就接单货品观察，以资讯通信产品、精密仪器分别受美国、中国大陆需求增加影响，接单表现较佳；化学品与塑橡胶产品较上年同月减0.9%及2.5%，减幅较上月收敛，惟基本金属仍减9%，显示传统产业订单尚未恢复。
经济部称，受到美国财政自动减支、欧盟经济展望不佳及中国大陆连续四季经济成长率低于8%影响，全球经济动能复苏较预期疲弱，惟近期欧盟推出经济刺激方案，预期来自欧洲之接单减少情形可望渐获改善，加上行动装置有多款新机种上市，以及暑期前的消费性电子拉货需求将陆续出笼，可望维持外销接单动能。惟国际经济情势并未明显好转，经贸情势仍需审慎因应。
经济部并指出，5月外销订单金额将较4月略增。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2013年4月 2013年3月
外销订单 -1.1 -6.6
路透调查 -1.15 +2.15
订单区域
中国大陆(含港) +6.2 -1.9
美国 +4.9 -7.8
欧洲 -6.7 -9.1
日本 -20.0 -15.6
**市场评论**
--大众银行分析师 陈森林:
与我们预估的差不多，我们觉得外销订单持续衰退，与日圆贬值有很大关系。虽然日本订单金额占比不大，但因大幅下降，所以拖累了表现。此外，欧洲状况一直没改善，导致订单一直无法明显复苏。此外，中国产业升级对台湾逐渐产生威胁，已经侵蚀到台湾的接单。近期，央行花了很多工夫在汇率调节上，但效果没有太好，或许调降利率会更为有效。
--元富投顾分析师 许芷雁：
大致符合预期，不过今年已到四月还是处于衰退，对于今年外销订单成长预期恐不乐观。今年上半年外销订单表现衰退，下半年才会有小成长，主要因为电子产品接单比较集中在第三季，所以预估下半年外销订单表现会稍有成长。
--永丰金控分析师 黄韵玲:
4月外销订单的衰退幅度有缩减，资通产品的表现还不错，此外，面板的订单也成长。以区域市场看，日本大幅衰退是受日圆急贬冲击，但对中、美的外销表现比较稳定。预料今年外销订单将呈现缓步改善的步调。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收盘升3.0分，报30.03。
--台股加权股价指数 收高0.11%至8,377.05点。
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**相关背景**
--主计总处2月估计，今年GDP年增率为3.59%，通膨率1.37%。
--台湾央行3月底时已连续七季维持利率不变，重贴现率维持在1.875%。
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完)
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