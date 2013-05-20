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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 10:10 BJT

****《港报快速浏览》--5月20日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：中印管控分歧共谋发展--文汇报                                      
 港报社评：商交所启示，香港须先自强--经济日报                                
 港报社评：香港优势下滑，急寻转型机遇--星岛日报                              
 港报社评：政府不匡正“丁屋之祸”，使人大惑不解--明报                        
 港报社评：美元升势难遏，金价熊步难停--信报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：破位追涨，把握妙法--经济日报5月18日                           
 港报财经评论：最佳投资对象--信报5月20日                                     
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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