主要国家经济指标预测--5月21日****

路透5月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 日本央行利率决定 -- -- -- 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 －0.1% -0.2% 德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.2% +0.4% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.4% +0.3% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) ＋2.6% +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.4% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) +3.1% +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前 +0.5% +0.4% 月) 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上 +3.0% +3.2% 年同期） 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 4月 -1.1% -0.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同 +0.75% +0.4% 期) 英国PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.3% 英国PPI产出物价(较上年同期) +1.5% +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) +0.3% +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) +0.9% +1.3% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月18日当周 -- -2.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月18日当周 -- +2.8% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 4月 -- 1.14 2350 日本出口(较上年同期) 4月 +5.9% +1.1% 日本进口(较上年同期) +6.7% +5.5% 日本贸易收支(亿日圆) 逆差6,211 逆差3,624 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 3月 +1.6% -- 意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -10.0% -- 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 3月 -0.9% -- 意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -7.6% -- 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 负0.53 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽/李婷仪; 审校 王冠中)