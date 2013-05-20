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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--5月21日****

路透5月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：               
    
 5月21日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段       预估值        前值
  --       日本央行利率决定                                       --           --          --
 0600      德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                       4月       －0.1%       -0.2%
           德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                              +0.2%       +0.4%
 0830      英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                       4月        +0.4%       +0.3%
           英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                             ＋2.6%       +2.8%
           英国零售物价指数(RPI)(较前月)                                    +0.5%       +0.4%
           英国零售物价指数(RPI)(较上年同期)                                +3.1%       +3.3%
           英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前                         +0.5%       +0.4%
           月)                                                                     
           英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上                         +3.0%       +3.2%
           年同期）                                                                
 0830      英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)               4月        -1.1%       -0.1%
           英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同                        +0.75%       +0.4%
           期)                                                                     
           英国PPI产出物价(较前月)                                          +0.2%       +0.3%
           英国PPI产出物价(较上年同期)                                      +1.5%       +2.0%
           英国PPI核心产出物价(较前月)                                      +0.3%       +0.1%
           英国PPI核心产出物价(较上年同期)                                  +0.9%       +1.3%
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)               5月18日当周           --       -2.0%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)             5月18日当周           --       +2.8%
 2200      国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比              4月           --        1.14
 2350      日本出口(较上年同期)                                  4月        +5.9%       +1.1%
           日本进口(较上年同期)                                             +6.7%       +5.5%
           日本贸易收支(亿日圆)                                         逆差6,211   逆差3,624
                                                                                   
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
    
 5月20日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段         现值      预估值
 0800      意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                    3月        +1.6%          --
           意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                        -10.0%          --
 0800      意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                    3月        -0.9%          --
           意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                         -7.6%          --
 1230      美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                    4月       负0.53          --
 
    (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 李爽/李婷仪; 审校 王冠中)
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