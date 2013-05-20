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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 10:20 BJT

台湾债市：五年公债殖利率早盘随美债走扬，反应美国消费者信心改善

路透台北5月20日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周一早盘终止连两日跌势，随美债殖利率翻扬，主要反应美国5月初消费者信心提高至六年高位，短线台债主流券殖利率维持高档震荡格局。

交易员表示，短期美国指标10年期公债殖利率在1.9%附近上下震荡，令台债欠缺明确方向指引，台债殖利率主随美债陷入高档震荡整理，短线交易仍以区间操作为主，料今日102/2主要交投区间暂看在0.93-0.95%。

交易员观察市场的最新动态：

* 美国5月初消费者信心升至约六年高位，令美债殖利率翻扬，台债殖利率亦随之走扬。

* 今日早盘有外商银行抛补手上部位，本土银行、券商买盘略有接手。

* 台股加权指数 早盘在平盘整理，对台债暂无影响。

* 国际汇市早盘日圆 续处102-103区间。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.9300%-0.9500%。

本地时间10:15最新报价：

* 102/2殖利率升2.72基点，报0.9398%。

以下为最新相关报导链接：

* 《美债一周展望》公债价格下跌，因消费者信心改善

* 《综述》美国5月消费者信心创近六年来最高，4月领先指标亦创近五年高点

* 美国财政：奥巴马预算计划将使未来10年赤字减少1.1万亿美元--CBO

* 东京汇市：日圆/美元脱离低位，关注日本央行会议和贝南克证词陈述

* 美国经济：美联储压低借款成本的举措不足--明尼亚波利斯联储总裁

* 《一周经济焦点》5月份料延续成长疲弱态势 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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