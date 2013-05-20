台湾债市：五年公债殖利率早盘随美债走扬，反应美国消费者信心改善

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透台北5月20日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周一早盘终止连两日跌势，随美债殖利率翻扬，主要反应美国5月初消费者信心提高至六年高位，短线台债主流券殖利率维持高档震荡格局。
交易员表示，短期美国指标10年期公债殖利率在1.9%附近上下震荡，令台债欠缺明确方向指引，台债殖利率主随美债陷入高档震荡整理，短线交易仍以区间操作为主，料今日102/2主要交投区间暂看在0.93-0.95%。
交易员观察市场的最新动态：
* 美国5月初消费者信心升至约六年高位，令美债殖利率翻扬，台债殖利率亦随之走扬。
* 今日早盘有外商银行抛补手上部位，本土银行、券商买盘略有接手。
* 台股加权指数 早盘在平盘整理，对台债暂无影响。
* 国际汇市早盘日圆 续处102-103区间。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.9300%-0.9500%。
本地时间10:15最新报价：
* 102/2殖利率升2.72基点，报0.9398%。
以下为最新相关报导链接：
* 《美债一周展望》公债价格下跌，因消费者信心改善
* 《综述》美国5月消费者信心创近六年来最高，4月领先指标亦创近五年高点
* 美国财政：奥巴马预算计划将使未来10年赤字减少1.1万亿美元--CBO
* 东京汇市：日圆/美元脱离低位，关注日本央行会议和贝南克证词陈述
* 美国经济：美联储压低借款成本的举措不足--明尼亚波利斯联储总裁
* 《一周经济焦点》5月份料延续成长疲弱态势 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。