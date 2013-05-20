《Wapshott专栏》撙节是个精神层面问题

最新的经济数据显示，由27个成员国组成的欧盟已连续第六季陷入不景气。而由17国组成的欧元区同样连续六季衰退。撙节举措远远无法拉抬欧元，反而使其兑美元挫跌。然欧盟仍坚持别无选择：撙节是唯一的治癒办法，即使它可能杀死病人。

欧洲最大的经济体--德国，几乎是欧盟国家中唯一因采用欧元的受惠的国家，尤其是欧元走疲，使得其出口价格异常便宜。但德国的繁荣兴盛却带来极大的代价。欧洲充斥着反德情绪--尤其是地中海沿岸国家，这些国家不禁忆起德国在二战占领期间所犯下的残暴罪行。

德军在70年前曾冷血屠杀希腊Kalavryta村庄498人，以报复希腊游击队对德国士兵的围剿。希腊政府如今举这类事件为证，证明德国尚积欠二战补偿金2,130亿美元。在德国占领期间，希腊有25万人死亡，其中大多数人因饥饿而死。在二战于1945年结束时，德国同意支付赔偿金，但一年内便停止付款。

在1970年时，德国一次支付了700万美元来解决该问题。如今希腊所要求的金额，对解决其债务问题将大有帮助。然对于希腊最新的要求，德国政府愤愤不满，这将使得两国之间新的伤口更加恶化。同时，德国之外的欧洲人普遍认为，这场金融危机让德国暗中便得到之前纳粹党未能靠武力得到的东西。

欧洲经济动荡殃及全球经济。尽管自虐撙节看来没有必要且具有反效果，还是有许多人持续要求美国实施自动减支以继续删减公共支出。除此之外，共和党内的反对派--茶党人士正让共和党犹豫不决的领导层没办法领导。

当前美国债务水平难以为继，且最终必须要偿还，这点没有太多疑问，但时间点很重要。如果美国财政鹰派遂其所愿，开始祭出欧洲式的撙节举措，观察大西洋彼岸的状况可以深入了解前景有多么让人不寒而栗。