《Wapshott专栏》撙节是个精神层面问题

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
最新的经济数据显示，由27个成员国组成的欧盟已连续第六季陷入不景气。而由17国组成的欧元区同样连续六季衰退。撙节举措远远无法拉抬欧元，反而使其兑美元挫跌。然欧盟仍坚持别无选择：撙节是唯一的治癒办法，即使它可能杀死病人。
欧洲最大的经济体--德国，几乎是欧盟国家中唯一因采用欧元的受惠的国家，尤其是欧元走疲，使得其出口价格异常便宜。但德国的繁荣兴盛却带来极大的代价。欧洲充斥着反德情绪--尤其是地中海沿岸国家，这些国家不禁忆起德国在二战占领期间所犯下的残暴罪行。
德军在70年前曾冷血屠杀希腊Kalavryta村庄498人，以报复希腊游击队对德国士兵的围剿。希腊政府如今举这类事件为证，证明德国尚积欠二战补偿金2,130亿美元。在德国占领期间，希腊有25万人死亡，其中大多数人因饥饿而死。在二战于1945年结束时，德国同意支付赔偿金，但一年内便停止付款。
在1970年时，德国一次支付了700万美元来解决该问题。如今希腊所要求的金额，对解决其债务问题将大有帮助。然对于希腊最新的要求，德国政府愤愤不满，这将使得两国之间新的伤口更加恶化。同时，德国之外的欧洲人普遍认为，这场金融危机让德国暗中便得到之前纳粹党未能靠武力得到的东西。
欧洲经济动荡殃及全球经济。尽管自虐撙节看来没有必要且具有反效果，还是有许多人持续要求美国实施自动减支以继续删减公共支出。除此之外，共和党内的反对派--茶党人士正让共和党犹豫不决的领导层没办法领导。
当前美国债务水平难以为继，且最终必须要偿还，这点没有太多疑问，但时间点很重要。如果美国财政鹰派遂其所愿，开始祭出欧洲式的撙节举措，观察大西洋彼岸的状况可以深入了解前景有多么让人不寒而栗。
这样的前景不容乐观。(完) (译文审校 张明钧)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）