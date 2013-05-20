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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 11:00 BJT

日本经济：得益于央行宽松政策，核心CPI显示转升迹象--甘利明

路透东京5月20日 - 日本经济财政大臣甘利明周一表示，扣除食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)显示转升迹象，因受日本央行激进货币宽松政策推动。

甘利明还对记者表示，政府仍认为日本料处于温和通缩状态，因其他CPI数据较去年同期相比依然在下滑。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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