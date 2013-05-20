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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 11:05 BJT

《汇市简讯》澳元/美元展示出上行力道，尽管金价挫跌

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* 空头回补给澳元/美元提供一定支撑，尽管金价下跌1%

* 测试小时图阻力位0.9770/75，若突破则上看0.9810/30

* 若升越周五高点0.9831，则将终结连续七个交易日盘中高位下行走势

* 这或将暗示下行动能正在消退

(完)

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