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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 11:09 BJT

泰国经济：经济规划机构将其对今年经济增速的预估下调至4.2-5.2%

路透曼谷5月20日 - 泰国国家经济及社会发展局(NESDB)将其今年经济增速预估自2月时的4.5-5.5%下调至4.2-5.2%。

泰国2012年国内生产总值(GDP)修正后为成长6.5%。

NESDB亦将其2013年出口增速预估自11.0%下调至7.6%。其并预计今年整体通胀率将为2.3-3.3%，此前预估为3.2%。

泰国央行4月12日将2013年GDP增速预估自4.9%上调至5.1%，但将今年出口增速预估自9%下调至7.5%。

路透上周访问的分析师预估，2013年泰国经济料成长4.8%。(完) (编译 侯向明; 审校 张涛)
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