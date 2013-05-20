泰国经济：经济规划机构将其对今年经济增速的预估下调至4.2-5.2%

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透曼谷5月20日 - 泰国国家经济及社会发展局(NESDB)将其今年经济增速预估自2月时的4.5-5.5%下调至4.2-5.2%。
泰国2012年国内生产总值(GDP)修正后为成长6.5%。
NESDB亦将其2013年出口增速预估自11.0%下调至7.6%。其并预计今年整体通胀率将为2.3-3.3%，此前预估为3.2%。
泰国央行4月12日将2013年GDP增速预估自4.9%上调至5.1%，但将今年出口增速预估自9%下调至7.5%。
路透上周访问的分析师预估，2013年泰国经济料成长4.8%。(完) (编译 侯向明; 审校 张涛)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。