中国债市动态：资金紧张不改现券中短端收益率小升，关注公开市场操作

路透北京5月20日 - 中国银行间债市周一早盘现券中短端走弱，因资金紧张状况不改；长端则持稳。交易人士指出，本周公开市场到期资金规模超1,500亿元人民币，所以流动性供需失衡能否得到缓解，还需看央行本周公开市场操作手法和力度。

“资金紧张，中短端收益率上行，抛的在增多。”上海一银行交易员称。

在税款上缴因素持续作用下，中国银行间市场主要质押式回购 周一普涨，其中七天期加权利率延续此前明显涨势，早盘涨幅已逾60个基点(bp)。相较之下，隔夜品种升势较小，二者点差进一步放大至超过130个bp。

对于未来资金面的预期，北京一银行交易员认为，考虑财政缴税是一个持续性过程，所以资金面还会受此影响有所波动，不过本周公开市场到期资金的规模不小，所以流动性短期能否得到扶助还看央行的态度。

据路透统计，本周公开市场将分别有1,200亿元央票和380亿元正回购到期。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期；上周公开市场净回笼资金350亿元人民币。