港股业绩：康师傅首季净利按年减少47%，因缺乏特殊收益

路透香港5月20日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周一公布，一季度净利按年减少47.4%，因去年同期业绩包括了收购百事可乐<PEP.N＞瓶装厂的一次性合并收益；期内毛利率则轻微上升。

该公司至2013年3月31日止的首季净利为1.05亿美元，逊于两位分析师平均预估的1.22亿美元。

康师傅 公告称，一季度营业额按年上升37.4%至26.5亿美元。同期毛利率则升0.16个百分点至29.27%。

倘扣除收购议价收益，则康师傅期内基本盈利按年微升0.68%。

“期内受惠部份主要原材料价格下跌令毛利率得以改善。”该公司主席魏应州在公告中称。

他表示，首季度方便面市场成长放缓，市场销售额同比成长3.1%，但康师傅方便面营业额则同比升7.31%，占集团营业额41.72%；毛利率升0.31个百分点至30.16%。

不过，由于方便面市场竞争激烈，令康师傅需投入更多行销等开支，令分销费用同比上升。（完）

康师傅中午收盘涨1.46%至20.85港元，过去一个月来跌1.22%；大盘恒生指数 早盘上扬1.7%。(完)

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