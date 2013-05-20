港股业绩：康师傅首季净利按年减少47%，因缺乏特殊收益

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透香港5月20日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周一公布，一季度净利按年减少47.4%，因去年同期业绩包括了收购百事可乐<PEP.N＞瓶装厂的一次性合并收益；期内毛利率则轻微上升。
该公司至2013年3月31日止的首季净利为1.05亿美元，逊于两位分析师平均预估的1.22亿美元。
康师傅 公告称，一季度营业额按年上升37.4%至26.5亿美元。同期毛利率则升0.16个百分点至29.27%。
倘扣除收购议价收益，则康师傅期内基本盈利按年微升0.68%。
“期内受惠部份主要原材料价格下跌令毛利率得以改善。”该公司主席魏应州在公告中称。
他表示，首季度方便面市场成长放缓，市场销售额同比成长3.1%，但康师傅方便面营业额则同比升7.31%，占集团营业额41.72%；毛利率升0.31个百分点至30.16%。
不过，由于方便面市场竞争激烈，令康师傅需投入更多行销等开支，令分销费用同比上升。（完）
康师傅中午收盘涨1.46%至20.85港元，过去一个月来跌1.22%；大盘恒生指数 早盘上扬1.7%。(完)
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浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊；审校 张喜良)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）