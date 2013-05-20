《中国基金发行日程表》--5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透上海5月20日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 ======================================================================================== *汇添富 汇添富基金 工商银行 中国银行/爱建证券等 5/22-5/27 理财7天A/B *长盛季季红A/C 长盛基金 中国银行 农业银行/国元证券等 5/15-6/7 *泰达高票息 泰达宏利基金 中国银行 农业银行/众禄基金等 5/20-6/7 债券A/B *汇添富 汇添富基金 建设银行 工商银行/爱建证券等 5/20-6/7 实业债A/C 工银全球资源 工银瑞信基金 中国银行 工商银行/中信证券等 4/18-5/22 大成景安 大成基金 农业银行 中国银行/光大证券等 5/2-5/22 短融A/B 海富通 海富通基金 中国银行 海通证券/国泰君安证券等 4/25-5/23 养老收益 鹏华双债加利 鹏华基金 北京银行 北京银行 5/10-5/23 广发轮动配置 广发基金 工商银行 交通银行/广发证券等 4/26-5/24 嘉实研究 嘉实基金 农业银行 工商银行/申银万国证券等 5/2-5/24 阿尔法 融通通泰保本 融通基金 工商银行 交通银行/信达证券等 5/8-5/28 天治可转债A/C 天治基金 交通银行 农业银行/广发证券等 5/2-5/29 交银成长30 交银施罗德基金 建设银行 交通银行/光大证券等 5/6-5/31 广发聚鑫 广发基金 中国银行 交通银行/广发证券等 5/6-5/31 债券A/C 新华行业 新华基金 农业银行 工商银行/国泰君安证券等 5/13-5/31 轮换配置 大成景兴 大成基金 中国银行 农业银行/中信证券等 5/13-5/31 信用A/C 嘉实如意宝 嘉实基金 建设银行 农业银行/广发证券等 5/13-5/31 定期A/C 民生策略精选 民生加银基金 建设银行 民生银行/国泰君安证券等 5/9-6/5 中银美丽中国 中银基金 民生银行 中国银行 5/13-6/5 诺安信用债 诺安基金 中国银行 交通银行/东北证券等 5/10-6/7 一年定期 浦银季季 浦银安盛基金 上海银行 浦发银行/申银万国证券等 5/13-6/7 添利A/C 东方安心 东方基金 邮储银行 农业银行/东北证券等 5/13-6/7 收益保本 华安双债 华安基金 交通银行 建设银行/光大证券等 5/13-6/7 添利A/C 建信消费升级 建信基金 民生银行 建设银行/国泰君安证券等 5/15-6/7 嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限折合10亿人民币 成长股票(美元) 嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限10亿元人民币 成长股票(人民币) ======================================================================================== 注: 1.*代表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87万 亿元人民币,较2011年同期增长30.77%. 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安.(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。