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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 12:17 BJT

《中国基金发行日程表》--5月20日

路透上海5月20日 -  以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称         基金公司       托管行            分销机构          发行时间      备注
 ========================================================================================   
 *汇添富         汇添富基金    工商银行     中国银行/爱建证券等     5/22-5/27
  理财7天A/B
    
 *长盛季季红A/C  长盛基金      中国银行     农业银行/国元证券等     5/15-6/7

 *泰达高票息     泰达宏利基金  中国银行     农业银行/众禄基金等     5/20-6/7
  债券A/B

 *汇添富         汇添富基金    建设银行     工商银行/爱建证券等     5/20-6/7
  实业债A/C

  工银全球资源   工银瑞信基金  中国银行     工商银行/中信证券等     4/18-5/22

  大成景安       大成基金      农业银行     中国银行/光大证券等     5/2-5/22 
  短融A/B

  海富通         海富通基金    中国银行     海通证券/国泰君安证券等 4/25-5/23 
  养老收益

  鹏华双债加利   鹏华基金      北京银行     北京银行                5/10-5/23

  广发轮动配置   广发基金      工商银行     交通银行/广发证券等     4/26-5/24 

  嘉实研究       嘉实基金      农业银行     工商银行/申银万国证券等 5/2-5/24 
  阿尔法

  融通通泰保本   融通基金      工商银行     交通银行/信达证券等     5/8-5/28 

  天治可转债A/C  天治基金      交通银行     农业银行/广发证券等     5/2-5/29 

  交银成长30     交银施罗德基金 建设银行    交通银行/光大证券等     5/6-5/31 

  广发聚鑫       广发基金      中国银行     交通银行/广发证券等     5/6-5/31 
  债券A/C

  新华行业       新华基金      农业银行     工商银行/国泰君安证券等 5/13-5/31
  轮换配置

  大成景兴       大成基金      中国银行     农业银行/中信证券等     5/13-5/31
  信用A/C
 
  嘉实如意宝     嘉实基金      建设银行     农业银行/广发证券等     5/13-5/31
  定期A/C

  民生策略精选   民生加银基金  建设银行     民生银行/国泰君安证券等 5/9-6/5
 
  中银美丽中国   中银基金      民生银行     中国银行                5/13-6/5

  诺安信用债     诺安基金      中国银行     交通银行/东北证券等     5/10-6/7
  一年定期

  浦银季季       浦银安盛基金  上海银行     浦发银行/申银万国证券等 5/13-6/7
  添利A/C

  东方安心       东方基金      邮储银行     农业银行/东北证券等     5/13-6/7
  收益保本

  华安双债       华安基金      交通银行     建设银行/光大证券等     5/13-6/7
  添利A/C

  建信消费升级   建信基金      民生银行     建设银行/国泰君安证券等 5/15-6/7


  嘉实美国       嘉实基金      中国银行     工商银行/中信证券等     5/8-6/7  上限折合10亿人民币
  成长股票(美元)

  嘉实美国       嘉实基金      中国银行     工商银行/中信证券等     5/8-6/7  上限10亿元人民币
  成长股票(人民币)
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注: 1.*代表新增或更新.
    2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87万
亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安.(完)    
                                                                                         
 
 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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