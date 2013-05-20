特写：人民币里的黄金生意

路透深圳5月20日 - 47岁的吴先生是深圳水贝一家规模中等的黄金加工首饰店老板，他在这个中国最大的黄金珠宝加工和制造交易中心里有自己的加工厂。4月金价骤降，批发商们挤上门连夜排队抢金让店里首饰交易量翻了一倍，但他却高兴不起来。因为厂里最赚钱的生意已暂停了。

吴老板的黄金加工店主要靠承接国内品牌企业代工来赚取微薄的加工费，他在深圳沙头角保税区的一家为欧美品牌代工的珠宝加工厂同样利润不高，这两年真正赚钱的生意其实是靠贸易融资套取人民币利差和汇差。

由于深圳保税区-香港的跨境套利贸易近期泛滥，致使进出口数据失真、热钱流入跨境套利引致监管部门开始频频出手。这直接导致吴老板的这项生意目前出现停顿。

业内人士证实，广东央行跨境办4月底发文，暂停了转口、保税区和黄金珠宝90天以上的融资业务，黄金等加工贸易的远期信用证的质押融资被叫停。深圳银监局也已向辖内各家银行警示“货物空转”式的贸易融资套利活动，让银行加强贸易真实性审查，审核合同、报关单、发票等单据，并审慎开展理财产品质押办理进出口表内外贸易融资业务。

而深圳海关、税务部门亦同步开始加大报关检查、查税等核查力度。

作为通往香港最重要的通道，深圳今年1-4月进出口数字分外扎眼，1-2月对外进出口贸易同比就增长了六成。香港海关数据亦显示，今年第一季度，内地对香港的黄金出口量同比大涨300%，内地从香港的黄金进口量也飙升了175%，预计4月份香港向中国大陆黄金出口数据将再度走高。

**人民币里的生意**

深圳水贝珠宝城，有着中国黄金珠宝行业里最全的产业链，吴先生的加工厂也只是这3，000多家黄金珠宝开采商、生产商、批发商、出口商里中等规模的一家，每天加工100-150公斤黄金。

他靠人民币赚钱的生意已经有两年多时间了。

“我是跟随几位潮汕同乡2011年3月去香港参加国际珠宝展时才开始做的，因为同样做黄金生意的，一对比发现我的利润薄如纸，但照他们的办法，则有三层利可套。但现在保税区和黄金珠宝90天以上的融资业务和远期信用证质押融资都停了，近来这些套利模式就很难做了”，他说。

按照指点，吴老板在2011年先在香港成立了一家平台子公司，用境内母公司的存款抵押给一家国有银行，给香港子公司开出信用证，子公司拿着信用证去这家国有银行香港分行抵押贷出美元，再去国际黄金交易所购入黄金条，之后通过海关进口黄金原材料。

等黄金进口后，吴先生又利用自己保税区内的黄金加工企业加工成首饰复虚报数量高出口到香港，弄进来的人民币去买银行推出的“内保外贷配套理财产品计划”，将这些年化收益在3-5%的理财产品再作抵押，开出融资性保函或者备用信用证担保，如此反复。一年做个几次来回，仅靠人民币的汇差和息差收益率就能保证在30%以上。他还在银行的介绍下，购买了几笔1年期的远期售汇业务，这样美元融资本息的汇率也能被锁定。

吴老板套的这三层利分别是通过内保外贷获得的人民币与美元汇差、境外资金与境内资金利息差、黄金进出口贸易额加大带来的资金收益。

“这个路子走一遍就很熟了，剩下的交给保税区内的物流公司来填报报关手续就可以。” 吴先生说，这套模式在圈内人尽皆知，已经驾轻就熟了。

连帮他报关的物流公司一位经理前段时间都想靠“人民币”母鸡生蛋来创业，“他还想让我投资他的物流公司呢，承诺是起步资金3，000万，200万运营资金，他纯粹是靠倒信用证赚取境内外人民币利差，每年给我承诺30-50%收益率…”

“这钱好赚，风险也小，不少银行还会找上门宣传跟我推销内保外贷的理财计划或者来拉存款，所以过去两年多，我做的最多的是进口黄金和开立备付信用证，只要有了人民币，就有了稳定收益。毕竟人民币一直在升值。”吴先生说。

这期间，吴老板还帮助了云南一家外贸公司完成了黄金加工任务，并用同样方式放大出口黄金的数额，顺利帮着这家公司完成了当地政府给安排的年度外贸增幅考核任务。

**香港仍是套利主战场**

在吴老板来看，近期贸易融资套利模式被束紧是迟早的事。

“磨石老爷--头食头惊（潮汕俗语：即一边享受一边担心），这个圈子里现在除了几家大的黄金加工和批发商没有参与，他们要冲刺上市就得提早规范财务报表，最怕被查税。但凡有点规模的都在忙这个（贸易融资套利）”。

吴老板说，深圳的黄金珠宝企业在沙头角保税区，有大量的进出口关单，操作跨境套利业务已有泛滥势头，而福田则多以电子元器件为多。“最火的时候，一车货物能转口香港和深圳好几十趟专门用来套利，这有点过火，连保税区的仓库租金价格都被抬升了。”

像吴老板所说，通过保税区货物反复进出进行贸易融资套利的群体在过去几年中高速增长，直接引发了深圳贸易数据的异常。

但即使是海关、外管局、银行、税收部门监管收紧和严查，在吴老板和同乡们看来，只要避过这阵风头，香港仍是赚取境内外人民币差价主战场。

“只要人民币还是会升值，更多新的套利模式还是会出来。只是纯粹虚假的贸易融资玩不下去了，但真正有贸易背景的企业还是会想法设法继续的，况且银行的备用证融资业务不会一直停下去吧?银行也想拉存款，境外分行也得做业务吧？”他说。

吴老板认为，这次只是叫停了黄金、高价值的电子器件相关的内保外贷和开远期证。但治标不治本。“今天通过黄金这个马甲，明天可以通过机械设备之类的，毕竟制度是有空子的，只要市场汇差利差在，套利者是堵不绝的，除非没有套利机制性漏洞且处以重典。