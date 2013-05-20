版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 11:44 BJT

日本股市：日经指数早盘触及五年半新高，因日圆走软以及政府上调经济评估

路透东京5月20日 - 日本股市日经指数周一早盘飙升至五年半新高，获益于日圆进一步走软，且日本政府5月上调对经济的评估，为两个月来首次。

美国经济出现改善迹象，以及美股上周五创纪录的收盘高位，巩固了市场的正面情绪。

日经指数 早盘攀升1.4%至15,347.01点，稍早高见15,356.31点，为2007年12月以来最高位。

日经指数今年迄今已经大涨48%，5月9日以来涨幅超过8%，当天美元兑日圆升越100日圆关口。

东证股价指数 上升1.4%至1,270.53点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐