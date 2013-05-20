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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 12:10 BJT

东京汇市：日圆/美元从低位反弹，关注日本央行会议和贝南克证词陈述

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2841    1.2838     +0.02     -2.68    1.3194
 美元/日圆                     102.64    103.18     -0.52    +18.33     86.74
 欧元/日圆                     131.82    132.46     -0.48    +15.17    114.46
 美元/瑞郎                     0.9691    0.9723     -0.33     +5.85    0.9155
 英镑/美元                     1.5198    1.5169     +0.19     -6.48    1.6251
 美元/加元                     1.0280    1.0276     +0.04     +3.62    0.9921
 澳元/美元                     0.9783    0.9723     +0.62     -5.87    1.0393
 新西兰元/美                   0.8118    0.8063     +0.68     -1.99    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    100.430   100.320     +0.11    +11.43    90.130
 新西兰元/日                   83.330    83.190     +0.17    -40.83   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     156.01    156.51     -0.32    +10.79    140.82
 澳元/新西兰                   1.2046    1.2053     -0.06     -3.94    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
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 (编译/审校 张涛/许娜/戴素萍/王丽鑫/侯向明/王兴亚/王冠中/于春红/王洋)
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