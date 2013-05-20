泰国经济：财长称对经济形势感到担忧，希望降息

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透曼谷5月20日 - 泰国财政部长周一表示，在第一季弱于预期的GDP数据公布后，他对经济形势感到担心，仍希望降息。
此前公布的数据显示，1-3月泰国经济较前季萎缩2.2%，虽然较上年同期仍然增长5.3%。
“要达到GDP增速5%的目标，第一季数据本应该高于此，”泰国财长Kittirat Na Ranong说。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）