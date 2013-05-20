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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 12:11 BJT

泰国经济：财长称对经济形势感到担忧，希望降息

路透曼谷5月20日 - 泰国财政部长周一表示，在第一季弱于预期的GDP数据公布后，他对经济形势感到担心，仍希望降息。

此前公布的数据显示，1-3月泰国经济较前季萎缩2.2%，虽然较上年同期仍然增长5.3%。

“要达到GDP增速5%的目标，第一季数据本应该高于此，”泰国财长Kittirat Na Ranong说。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)
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