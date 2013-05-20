更新版 1-台湾数据：4月外销订单依靠中美需求回稳，但日圆急贬负面因素持续

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* 仍录得连三个月衰退

* 日圆贬值令来自日本订单持续衰退

* GDP下修幅度难以定论

路透台北5月20日 - 台湾经济部周一公布的4月外销订单数据较上年同期微幅衰退，虽录得连续三个月的衰退，但幅度已经缩减。其来自中国及美国的接单呈现正成长，主要获益于资讯通信及电子产品的需求回温；然而日圆急贬可看出来自日本订单持续缩减，将成另一隐忧。

〞日本(订单)大幅衰退是受日圆急贬冲击，但对中、美的外销表现比较稳定。预料今年外销订单将呈现缓步改善的步调。〞永丰金控分析师黄韵玲说。

经济部统计处处长林丽贞在记者会上表示，虽然对日本的衰退主要来自电脑接单的疲弱，但经济部与部分台湾大厂询问意见，确实获得厂商表示日圆急贬影响对日本接单的讯息。

台湾经济部周一公布，4月外销订单较上年同期衰退1.1%，符合于市场预估的年减1.15%，且为连续第三个月衰退。

经济部的资料并显示，今年以来台湾对日本的接单除1月份较上年同期小幅增加1.7%之外，2-4月较上年同期均大幅衰退，分别为衰退22.5%、15.6%及20%。

日圆兑美元 近来持续弱势，约在100上方盘徊，当前报价约在102-103之间。由于台湾与日本仍有竞争关系，虽然台币兑美元 近来也同样走弱，但其幅度不及日圆，令台湾出口受到一定程度影响。

而与日本及台湾具高度竞争关系的韩国，近来出口表现仍处于疲弱。韩国海关修正数据显示4月出口较上年同期成长0.4%齐平初估值，显示经济依旧未有明确起色。 且此前韩国央行才意外下调利率至2.5%，以缓解韩元 走强带来的压力。 不过韩国第一季GDP录得两年来最快增速，远高于市场预期。

**GDP或再度下修**

台湾外销订单连续三个月下滑，部分分析师认为台湾全年经济成长情势堪忧。

元富投顾分析师许芷雁指出，今年已到4月还是处于衰退，对于今年外销订单成长预期恐不乐观。她说，今年上半年外销订单表现衰退，下半年才会有小成长，主要因为电子产品接单比较集中在第三季，所以预估下半年外销订单表现会稍有成长。

经济部的林丽贞则表示，目前看来整个上半年的订单金额变化不会太大，5月的接单金额跟上年同期相较，应该在持平上下，有可能小幅的正成长或负成长。

她认为主计总处将根据订单的情况做为评估的指标之一，适度对全年的进出口做出预估修正。但她不愿意评估对全年台湾经济成长率的影响。

台湾周五将公布新一轮全年经济成长率(GDP)预估。此前主计总处公布台湾第一季经济成长率意外大幅放缓，并预期全年GDP将有下修空间。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年4月 2013年3月

外销订单 -1.1 -6.6

路透调查 -1.15 +2.15

订单区域

中国大陆(含港) +6.2 -1.9

美国 +4.9 -7.8

欧洲 -6.7 -9.1

日本 -20.0 -15.6 (完)

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