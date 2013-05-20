更新版 1-台湾数据：4月外销订单依靠中美需求回稳，但日圆急贬负面因素持续

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
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* 仍录得连三个月衰退
* 日圆贬值令来自日本订单持续衰退
* GDP下修幅度难以定论
路透台北5月20日 - 台湾经济部周一公布的4月外销订单数据较上年同期微幅衰退，虽录得连续三个月的衰退，但幅度已经缩减。其来自中国及美国的接单呈现正成长，主要获益于资讯通信及电子产品的需求回温；然而日圆急贬可看出来自日本订单持续缩减，将成另一隐忧。
〞日本(订单)大幅衰退是受日圆急贬冲击，但对中、美的外销表现比较稳定。预料今年外销订单将呈现缓步改善的步调。〞永丰金控分析师黄韵玲说。
经济部统计处处长林丽贞在记者会上表示，虽然对日本的衰退主要来自电脑接单的疲弱，但经济部与部分台湾大厂询问意见，确实获得厂商表示日圆急贬影响对日本接单的讯息。
台湾经济部周一公布，4月外销订单较上年同期衰退1.1%，符合于市场预估的年减1.15%，且为连续第三个月衰退。
经济部的资料并显示，今年以来台湾对日本的接单除1月份较上年同期小幅增加1.7%之外，2-4月较上年同期均大幅衰退，分别为衰退22.5%、15.6%及20%。
日圆兑美元 近来持续弱势，约在100上方盘徊，当前报价约在102-103之间。由于台湾与日本仍有竞争关系，虽然台币兑美元 近来也同样走弱，但其幅度不及日圆，令台湾出口受到一定程度影响。
而与日本及台湾具高度竞争关系的韩国，近来出口表现仍处于疲弱。韩国海关修正数据显示4月出口较上年同期成长0.4%齐平初估值，显示经济依旧未有明确起色。 且此前韩国央行才意外下调利率至2.5%，以缓解韩元 走强带来的压力。 不过韩国第一季GDP录得两年来最快增速，远高于市场预期。
**GDP或再度下修**
台湾外销订单连续三个月下滑，部分分析师认为台湾全年经济成长情势堪忧。
元富投顾分析师许芷雁指出，今年已到4月还是处于衰退，对于今年外销订单成长预期恐不乐观。她说，今年上半年外销订单表现衰退，下半年才会有小成长，主要因为电子产品接单比较集中在第三季，所以预估下半年外销订单表现会稍有成长。
经济部的林丽贞则表示，目前看来整个上半年的订单金额变化不会太大，5月的接单金额跟上年同期相较，应该在持平上下，有可能小幅的正成长或负成长。
她认为主计总处将根据订单的情况做为评估的指标之一，适度对全年的进出口做出预估修正。但她不愿意评估对全年台湾经济成长率的影响。
台湾周五将公布新一轮全年经济成长率(GDP)预估。此前主计总处公布台湾第一季经济成长率意外大幅放缓，并预期全年GDP将有下修空间。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2013年4月 2013年3月
外销订单 -1.1 -6.6
路透调查 -1.15 +2.15
订单区域
中国大陆(含港) +6.2 -1.9
美国 +4.9 -7.8
欧洲 -6.7 -9.1
日本 -20.0 -15.6 (完)
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台湾经济数据新闻请点击 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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