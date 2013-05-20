中国汇市：人民币早盘走高，中间价逆势微涨强化升值预期

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
* 人民币早盘微涨
* 隔夜美元升向近三年峰值
* 中间价微涨强化升值预期
路透北京5月20日 - 人民币兑美元即期 周一微幅走升。有关美联储将在今年结束资产购买计划的臆测升温，扶助推动美元兑一篮子货币升向近三年峰值，但人民币中间价仍升值一个点，进一步强化了市场升值预期。
上海一家银行交易员表示，美元走强的情况下中间价还升值一个点，意图很明显，所以结汇也比较多，开盘就继续走升了。
“不过升值空间还有多少，我们心里也没底。”他补充说。
北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.1399元，上日收报6.1419元。今日人民币兑美元中间价 为6.1998元，上日中间价为6.1997元。
东京汇市日圆兑美元周一自四年半低点反弹，因之前有日本经济官员暗示，日本政府可能对日圆当前汇率水平感到满意。日圆在过去六个月已经大幅贬值。
北京时间12:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1376/82元，上一交易日尾盘报6.1429元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2325/71，上日尾盘为6.2360。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。