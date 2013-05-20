中国汇市：人民币早盘走高，中间价逆势微涨强化升值预期

* 人民币早盘微涨

* 隔夜美元升向近三年峰值

* 中间价微涨强化升值预期

路透北京5月20日 - 人民币兑美元即期 周一微幅走升。有关美联储将在今年结束资产购买计划的臆测升温，扶助推动美元兑一篮子货币升向近三年峰值，但人民币中间价仍升值一个点，进一步强化了市场升值预期。

上海一家银行交易员表示，美元走强的情况下中间价还升值一个点，意图很明显，所以结汇也比较多，开盘就继续走升了。

“不过升值空间还有多少，我们心里也没底。”他补充说。

北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.1399元，上日收报6.1419元。今日人民币兑美元中间价 为6.1998元，上日中间价为6.1997元。

东京汇市日圆兑美元周一自四年半低点反弹，因之前有日本经济官员暗示，日本政府可能对日圆当前汇率水平感到满意。日圆在过去六个月已经大幅贬值。

北京时间12:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1376/82元，上一交易日尾盘报6.1429元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2325/71，上日尾盘为6.2360。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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