欧元区金融：今年第三季度料展开银行资产评估--ECB莫尔许

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透伦敦5月17日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，该央行料在承担欧元区银行业监管责任之前，于今年第三季度对银行资产展开评估。
莫尔许在伦敦的一次学术研究会议上表示，在单一监管机制(Single Supervisory Mechanism)的严格管控下，加之外部专家的参与，银行资产负债表核查的可信度将得以提升。
“单一监管机制将从今年三季度起负责资产质量评估，随后将与欧洲银行业管理局密切合作，展开压力测试。”莫尔许说。
“2014年中期料将公布两次审查的结果，正好在单一监管机制计划开始实施之前。”他说。
欧洲银行业管理局周四表示，将制订欧盟范围内资产质量检视行动的指导方针。此次资产质量检视将令欧元区的下一轮银行压力测试推迟到2014年。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
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