欧元区金融：今年第三季度料展开银行资产评估--ECB莫尔许

路透伦敦5月17日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，该央行料在承担欧元区银行业监管责任之前，于今年第三季度对银行资产展开评估。

莫尔许在伦敦的一次学术研究会议上表示，在单一监管机制(Single Supervisory Mechanism)的严格管控下，加之外部专家的参与，银行资产负债表核查的可信度将得以提升。

“单一监管机制将从今年三季度起负责资产质量评估，随后将与欧洲银行业管理局密切合作，展开压力测试。”莫尔许说。

“2014年中期料将公布两次审查的结果，正好在单一监管机制计划开始实施之前。”他说。