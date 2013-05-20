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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 12:28 BJT

泰国经济：第一季GDP较上季下滑2.2%，较上年同期增长5.3%

泰国大幅下修2012年第四季经济成长数据，从较前季增长3.6%下修至增长2.8%。

2013年1-3月经济较前季萎缩为2011年第四季以来首见，当时严重的洪灾导致经济萎缩10.5%。

第一季GDP较上年同期增长5.3%，低于路透调查预估的增长5.7%。2012年第四季GDP修正为较上年同期增长19.1%。

浏览泰国GDP相关图表，请点击：

(link.reuters.com/vab36s)

浏览东南亚GDP相关图表，请点击：

(link.reuters.com/vab36s)

今年泰国当局和产业一直在关注泰铢升值的问题 ，泰铢成为2013年最强劲的亚洲货币。

泰国财长Kittirat Na Ranong周日称，对泰铢近期的弱势感到满意。他曾多次表示政策利率过高。

泰国央行货币政策委员会(MPC)自10月以来维持指标利率 在2.75%，抵制住了政府让央行降息所施加的压力。(完) (编译 许娜/王翔琼; 审校 孙茉莉)
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