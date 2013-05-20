泰国经济：第一季GDP较上季下滑2.2%，较上年同期增长5.3%

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
泰国大幅下修2012年第四季经济成长数据，从较前季增长3.6%下修至增长2.8%。
2013年1-3月经济较前季萎缩为2011年第四季以来首见，当时严重的洪灾导致经济萎缩10.5%。
第一季GDP较上年同期增长5.3%，低于路透调查预估的增长5.7%。2012年第四季GDP修正为较上年同期增长19.1%。
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今年泰国当局和产业一直在关注泰铢升值的问题 ，泰铢成为2013年最强劲的亚洲货币。
泰国财长Kittirat Na Ranong周日称，对泰铢近期的弱势感到满意。他曾多次表示政策利率过高。
泰国央行货币政策委员会(MPC)自10月以来维持指标利率 在2.75%，抵制住了政府让央行降息所施加的压力。(完) (编译 许娜/王翔琼; 审校 孙茉莉)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。