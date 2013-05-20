《中国新债预测》国开行定存"F4"浮息增发债料需求平稳,定位仍低于二级

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
* 招标品种: 国开行第23-26期浮息债首次增发（一年定存基准）
* 期限及金额:3/5/7/10年,总额不超200亿元人民币
* 招标时间: 3/5年 周二(21日)9:30-10:30; 7/10年 周二(21日)9:30-11:10
* 受访人数: 8位（银行、券商）
* 预测区间: 65bp-85bp、80bp-97bp、95bp-120bp、105bp-130bp
* 预测均值: 76bp、89bp、110bp、119bp
路透上海5月20日 - 中国国家开发银行 明日将第一次增发今年第23-26期一年定存浮息金融债(市场称为"F4")。路透调查显示，与同期限固息债相比，目前国开定存浮息债仍有不错的配置价值，预计明日新债整体需求仍会较为稳定，定位或低于二级市场。
市场人士认为，资金面趋紧或多或少会影响市场对新债的参与热情，但近期机构配置需求仍未现减弱的迹象，特别是中长期品种，配置需求应能保证。
“这周资金面可能还是会比较紧，短端会有影响，中长端应该还是会有需求的吧，”华东一银行交易员指出，
不过由于短期资金面较为紧张，市场机构的预期分歧也比较明显。部分机构认为受流动性紧张冲击，明日新债中标利差可能与二级市场接近。
北京一大型银行交易员称，“还低啊，资金面都这个样子了，不高就不错了，如果明天资金能松一点，估计跟二级差不多吧。”
三位业内人士周一透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，今日银行间本币系统延长交易时间20分钟，因财税缴款持续冲击市场流动性，部分机构头寸缺口未能在常规时间得到满足。
目前中债定存基准浮息政策性银行债曲线 显示，三年、五年、七年和10年期利差分别为82.58bp(基点)、97.05bp、121.46bp和130.39bp，对应收益率为3.8258%、3.9705%、4.2146%和4.3039%。
而中债固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，3/5/7/10年的最新报价分别为3.7264%、3.9184%、4.0210%和4.1137%。
国开行于4月16日首次发行第23-26期浮息金融债，总额200亿元，各期限基本利差分别为0.73%、0.88%、1.02%和1.15%。
明日新债具体条款如下:
第23-26期债第一次增发
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发行总量 不超过200亿元，各品种上限均为50亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年；浮息，一年定存基准
招标时间 5月21日
3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 5月23日/4月18日
分销期 5月22日-5月23日
上市日 5月29日
基本承销额 不设立
付息频率 每半年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。