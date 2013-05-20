《中国新债预测》国开行定存"F4"浮息增发债料需求平稳,定位仍低于二级

* 招标品种: 国开行第23-26期浮息债首次增发（一年定存基准）

* 期限及金额:3/5/7/10年,总额不超200亿元人民币

* 招标时间: 3/5年 周二(21日)9:30-10:30; 7/10年 周二(21日)9:30-11:10

* 受访人数: 8位（银行、券商）

* 预测区间: 65bp-85bp、80bp-97bp、95bp-120bp、105bp-130bp

* 预测均值: 76bp、89bp、110bp、119bp

路透上海5月20日 - 中国国家开发银行 明日将第一次增发今年第23-26期一年定存浮息金融债(市场称为"F4")。路透调查显示，与同期限固息债相比，目前国开定存浮息债仍有不错的配置价值，预计明日新债整体需求仍会较为稳定，定位或低于二级市场。

市场人士认为，资金面趋紧或多或少会影响市场对新债的参与热情，但近期机构配置需求仍未现减弱的迹象，特别是中长期品种，配置需求应能保证。

“这周资金面可能还是会比较紧，短端会有影响，中长端应该还是会有需求的吧，”华东一银行交易员指出，

不过由于短期资金面较为紧张，市场机构的预期分歧也比较明显。部分机构认为受流动性紧张冲击，明日新债中标利差可能与二级市场接近。

北京一大型银行交易员称，“还低啊，资金面都这个样子了，不高就不错了，如果明天资金能松一点，估计跟二级差不多吧。”

三位业内人士周一透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，今日银行间本币系统延长交易时间20分钟，因财税缴款持续冲击市场流动性，部分机构头寸缺口未能在常规时间得到满足。

目前中债定存基准浮息政策性银行债曲线 显示，三年、五年、七年和10年期利差分别为82.58bp(基点)、97.05bp、121.46bp和130.39bp，对应收益率为3.8258%、3.9705%、4.2146%和4.3039%。

而中债固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，3/5/7/10年的最新报价分别为3.7264%、3.9184%、4.0210%和4.1137%。

国开行于4月16日首次发行第23-26期浮息金融债，总额200亿元，各期限基本利差分别为0.73%、0.88%、1.02%和1.15%。

明日新债具体条款如下:

第23-26期债第一次增发

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发行总量 不超过200亿元，各品种上限均为50亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年；浮息，一年定存基准

招标时间 5月21日

3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 5月23日/4月18日

分销期 5月22日-5月23日

上市日 5月29日

基本承销额 不设立

付息频率 每半年

发行人增发权利 保留