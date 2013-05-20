中国经济：今年国内产业竞争力仍将处于上升阶段--社科院

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京5月20日 - 中国社会科学院周一发布产业竞争力报告称，2012年中国产品的国际市场份额和贸易竞争力指数稳中略升，2013年中国产业竞争力仍将处于上升阶段。
报告指出，虽然中国国内面临成本进一步上涨，特别是劳动力成本上涨的压力，但中国劳动力规模仍然庞大，依靠大规模劳动力支撑起来的产业，其比较优势虽然会出现下降，但绝对竞争优势仍然明显。
“2013年发达国家经济增长仍将处于弱势，但出现大幅度下滑的可能性较小，发展中国家经济增长虽然会受到发达国家弱势增长的影响，但其稳定增长的势头不会发生根本改变，东南亚，非洲等地区仍可能实现较快经济增长，这对中国稳定出口增长有利。”报告称。
中国4月贸易数据超出预期，当月进、出口分别同比增长16.8%和14.7%，贸易顺差181.6亿美元；中国一季度出口增长18.4%，进口增长8.4%，外贸顺差达430.7亿美元，而去年同期仅6.7亿美元。
不过，报告也提到，中国产业的技术竞争力不强，部分传统产业竞争优势下降，近年来中国变为弱势的传统优势行业有18类，这些产品的显示性比较优势指数曾大于1，但近五年其显性比较优势指数已少于1.农产品，二高一资（高能耗高污染及资源性）产品正在成为消失的竞争优势行业。
尽管如此，中国近年来也兴起一批新兴的优势行业，主要属于机械设备类和化工类，中国的产业升级仍有较大空间。
在政策建议方面，报告认为要高度重视产业安全问题，虽然中国有新兴优势行业和潜在比较优势的行业，但在一些核心产品上仍然缺乏竞争力，同时也需要实现进口的多元化，避免对部分国家的过度依赖，并把提高县域产业竞争力放到突出位置。
同时要加强对跨国公司垄断行为的监管，加大对发展中国家市场的开拓力度，并协调好国际贸易收支平衡和提升产业竞争力的关系，不能通过人为扭曲的方式，以牺牲通过公平竞争表现出来的产业竞争力为代价。(完) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。