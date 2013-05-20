《香港已公布新股发行上市日程表》--5月20日

路透香港5月20日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 日 (亿股) (亿港元) (港元) ----------------------------------------------------------------------------------------- *5/20-23 万都中国 2.434 16.55-20.9 6.8-8.6 5/31 德银 5/16-22 朗廷酒店投资 8.522 39.6-45.7 4.65-5.36 5/30 汇丰、德银、花旗 5/9-14 银河证券 15.677 83 5.3 5/22 中国银河国际、高 盛、摩根大通 5/10-15 中石化炼化工程<2386.HK 13.28 139.4* 10.5* 5/23 中信证券、摩根大 > 通和瑞银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪；审校 张喜良)