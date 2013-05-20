《香港已公布新股发行上市日程表》--5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透香港5月20日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 日 (亿股) (亿港元) (港元) ----------------------------------------------------------------------------------------- *5/20-23 万都中国 2.434 16.55-20.9 6.8-8.6 5/31 德银 5/16-22 朗廷酒店投资 8.522 39.6-45.7 4.65-5.36 5/30 汇丰、德银、花旗 5/9-14 银河证券 15.677 83 5.3 5/22 中国银河国际、高 盛、摩根大通 5/10-15 中石化炼化工程<2386.HK 13.28 139.4* 10.5* 5/23 中信证券、摩根大 > 通和瑞银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。