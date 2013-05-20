香港个股：中电将与中石油设立合营公司，负责营运西气东输香港支线

路透香港5月20日 - 香港主要发电及供电商--中电控股有限公司 周一称，该公司计划与中国石油 成立合营公司，以拥有及营运西气东输香港支线项目。

中电在联交所一份声明中称，属于西气东输二线工程的香港支线设施及龙鼓滩的天然气接收站正在进行调试，而在龙鼓滩发电厂八台燃气发电机组中，最后两台的改装工程进展理想并预计于今年中竣工，以使用来自新气源的天然气运作。

“中国石油与中电将约于2013年中成立合营公司，双方分别占60%及40%权益，以拥有及营运香港支线项目。”中电称。

中石油的高管此前称，西气东输香港支线管道供气能力为每年60亿立方米，首阶段供气量料达15-20亿立方米。

中电并表示，公司将在今年6月底前，需要将有关2014-18年间供电及未来扩建供电系统的发展计划，提交香港政府审批。与此同时，就管制计划协议项下的中期检讨，中电已与政府展开讨论。

中电同时公布，2013年1-3月首季度的总售电量按年下跌4.2%，至6,655百万度，其中售予中国内地的电量按年减少49.2%至240百万度，主要由于公司向广东电网公司承诺的售电量下降；而香港本地售电量按年减少1%至6,415百万度。

澳洲业务方面，中电称，公司旗下EnergyAustralia预计雅洛恩电厂的修复工程可于第三季完成，而涵盖雅洛恩电大部分员工的新一份企业谈判协议正处于磋商阶段。公司在新南威尔斯省继续就当地政府拟进行的私有化计划作出研究，考虑如向省政府收购Mount Piper和Wallerawang电厂权益时所能产生的经济及营运效益。

中电午盘初段涨0.66%，报68.95港元。(完)

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