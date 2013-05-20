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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 13:51 BJT

台湾股市：小幅收高8.86点，元大金控受收购消息激励跳涨

路透台北5月20日 - 台湾股市周一收高0.1%，尾随其他亚洲市场涨势，元大金控 走高，受到该公司与纽约人寿独家协议收购其在台子公司的消息提振。

加权股价指数 收高8.86点，报8,377.05点，扳回稍早跌幅，且盘旋在上周四触及的21个月收盘高点附近。

元大金控跳涨1.5%，金融保险类指数 涨0.9%。

电子类指数 小升0.2%。

初步数据显示，大盘成交值 为707.94亿台币，上交易日为915.00亿。(完)
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