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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 11:05 BJT

两岸关系：大陆国台办主任将于2月7日访问台湾金门

路透台北1月28日 - 台湾陆委会周三表示，大陆国台办主任张志军将于2月7日至8日率团至金门访问，并与陆委会主委王郁琦进行第三次〞两岸事务首长会议〞。

陆委会指出，此次张志军访问金门，是在两岸事务首长互访常态化的基础上所推动。

稍早王郁琦在立法院备询时指出，双方并将就乘客中转、两岸互设办事处及区域经济整合等议题商谈。 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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