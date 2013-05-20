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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 16:25 BJT

台湾数据: 第一季经常帐顺差110.9亿美元,国际收支顺差21.5亿美元

路透台北5月20日 - 台湾央行周一公布,第一季经常帐顺差110.9亿美元,上季修正后为顺差159.3亿美元;国际收支则为顺差21.5亿美元,上季为顺差35.8亿.

以下为经常帐与国际收支细节,单位为亿美元:

2013年第一季 2012年第四季

经常帐 110.9 159.3-r

资本帐 -0.3 -0.2

金融帐 -95.2 -115.4-r

国际收支 +21.5 +35.8

注:"r"为修正值. (完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)
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