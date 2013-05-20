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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 14:15 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元和欧元兑日圆下跌

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* 美元/日圆跌0.53%，欧元/日圆跌0.43%，澳元/美元跌0.61%，新西兰元/美元涨0.78%

* 亚股受美股带动而上涨，日经指数涨1.37%，尽管日圆官员发出有关日圆‘修正’的言论

* 美元/日圆脱离日本经济财政大臣甘利明谈话后触及的102.00低位，欧元/日圆关注131.00下方的停止单

* 澳元、新西兰元走势落后于现货金急跌走势；澳元/美元周五的0.9831高位为关键

* 今日重大事件不多，美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将发表演说。(完)

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