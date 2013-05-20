中国债市：流动性紧张促利率互换短端略涨，但预期资金因素影响力趋弱

路透北京5月20日 - 中国银行间市场流动性紧张状态仍不见缓和，推动周一人民币利率互换(IRS)<0#CNYI RS7R=CFXS>短端震荡中略涨，而五年等稍长期限则变动不大。 交易员认为，短期财税缴款因素持续发酵，资金面受此扰动难现明显改善，不过机构对该季节因素应已提 前预期，所以即使月内资金价格继续攀升，但对IRS短端的边际影响料逐渐趋弱。 “上周开始(IRS)就受到资金面的影响，短端收益率上的还比较明显，...今天短端也有波动，整个中枢会 往上移一下；长的动的不是很明显，也就在(五年)3.51%。”上海一银行交易员称。 在税款上缴因素持续作用下，中国银行间市场主要质押式回购 周一普涨，其中七天期加权 利率延续此前明显涨势，涨幅逾60个基点(bp)。相较之下，隔夜品种升势较小，二者点差进一步放大至超过13 0个bp。 对于未来IRS市场走势，上海另一银行交易员预计，今天七天回购利率加速上行至年内相对高位，但IRS走 升的幅度并不大，而且走势也有所反复，考虑市场对本轮资金紧张已有所预期，所以未来对IRS的冲击力或逐 渐趋弱。 中国广发银行发布最新的银行间市场周报预期，本周repo IRS短端将在3.30%附近波动，上方offer在3.30 %位置很强。除非资金面异常紧张，否则很难有效打破这个位置。长端不确定性很大，同样市场对宽松政策的 预期较强，没有实质宽松政策落地的话，利率上行概率会很大。 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周一 3.2600/3.3680 3.2400/3.3200 3.3240/3.4090 3.4640/3.5520 3.4775/3.7200 周五 3.2175/3.3150 3.2350/3.3200 3.3225/3.4025 3.4563/3.5450 3.4820/3.6860 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0425/+0.0530 +0.0050/+0.0000 +0.0015/+0.0065 +0.0077/+0.0070 -0.0045/+0.0340 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将 其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及 债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3 月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 康熙泽/吴芳; 审校 张喜良)