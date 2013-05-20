中国债市：流动性紧张促利率互换短端略涨，但预期资金因素影响力趋弱

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京5月20日 - 中国银行间市场流动性紧张状态仍不见缓和，推动周一人民币利率互换(IRS)<0#CNYI RS7R=CFXS>短端震荡中略涨，而五年等稍长期限则变动不大。 交易员认为，短期财税缴款因素持续发酵，资金面受此扰动难现明显改善，不过机构对该季节因素应已提 前预期，所以即使月内资金价格继续攀升，但对IRS短端的边际影响料逐渐趋弱。 “上周开始(IRS)就受到资金面的影响，短端收益率上的还比较明显，...今天短端也有波动，整个中枢会 往上移一下；长的动的不是很明显，也就在(五年)3.51%。”上海一银行交易员称。 在税款上缴因素持续作用下，中国银行间市场主要质押式回购 周一普涨，其中七天期加权 利率延续此前明显涨势，涨幅逾60个基点(bp)。相较之下，隔夜品种升势较小，二者点差进一步放大至超过13 0个bp。 对于未来IRS市场走势，上海另一银行交易员预计，今天七天回购利率加速上行至年内相对高位，但IRS走 升的幅度并不大，而且走势也有所反复，考虑市场对本轮资金紧张已有所预期，所以未来对IRS的冲击力或逐 渐趋弱。 中国广发银行发布最新的银行间市场周报预期，本周repo IRS短端将在3.30%附近波动，上方offer在3.30 %位置很强。除非资金面异常紧张，否则很难有效打破这个位置。长端不确定性很大，同样市场对宽松政策的 预期较强，没有实质宽松政策落地的话，利率上行概率会很大。 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周一 3.2600/3.3680 3.2400/3.3200 3.3240/3.4090 3.4640/3.5520 3.4775/3.7200 周五 3.2175/3.3150 3.2350/3.3200 3.3225/3.4025 3.4563/3.5450 3.4820/3.6860 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0425/+0.0530 +0.0050/+0.0000 +0.0015/+0.0065 +0.0077/+0.0070 -0.0045/+0.0340 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将 其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及 债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3 月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 康熙泽/吴芳; 审校 张喜良)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。