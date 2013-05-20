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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 14:14 BJT

韩国股市：小幅收低，汽车股上涨、食品股下跌

路透首尔5月20日 - 韩国股市周一小幅下跌，现代汽车 涨势遭到食品股跌势抵销，机构投资人了结食品股获利。

综合股价指数 收低0.2%至1,982.43点。(完)
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