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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 20:38 BJT

表格：美国芝加哥联邦储备银行4月全国活动指数跌至负0.53

路透5月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行周一公布，芝加哥联邦储备银行4月全国活动指数为负0.53，3月为负0.23。

月度指数:

13年4月 13年3月 13年2月 13年1月 12年12月 12年11月 12年4月

现值 -0.53 -0.23 +0.63 -0.56 +0.19 +0.89 -0.02

前值 -- -0.23 +0.76 -0.56 +0.17 +0.86 -0.02

三个月移动均值:

13年4月 13年3月 13年2月 13年1月 12年12月 12年11月 12年4月

现值 -0.04 -0.05 +0.08 +0.17 +0.20 +0.12 -0.13

前值 -- -0.01 +0.12 +0.16 +0.19 +0.11 -0.13

芝加哥联邦储备银行表示，三个月移动均值显示经济活动十分接近历史趋势，暗示未来一年通胀压力疲弱。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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