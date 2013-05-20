表格：美国芝加哥联邦储备银行4月全国活动指数跌至负0.53

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透5月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行周一公布，芝加哥联邦储备银行4月全国活动指数为负0.53，3月为负0.23。
月度指数:
13年4月 13年3月 13年2月 13年1月 12年12月 12年11月 12年4月
现值 -0.53 -0.23 +0.63 -0.56 +0.19 +0.89 -0.02
前值 -- -0.23 +0.76 -0.56 +0.17 +0.86 -0.02
三个月移动均值:
13年4月 13年3月 13年2月 13年1月 12年12月 12年11月 12年4月
现值 -0.04 -0.05 +0.08 +0.17 +0.20 +0.12 -0.13
前值 -- -0.01 +0.12 +0.16 +0.19 +0.11 -0.13
芝加哥联邦储备银行表示，三个月移动均值显示经济活动十分接近历史趋势，暗示未来一年通胀压力疲弱。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。