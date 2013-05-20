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债券 | 2013年 5月 20日 星期一 14:16 BJT

欧元债市：德债下跌，此前美国经济数据表现强劲

路透伦敦5月20日 - 德债期货周一下跌，上周公布的数据显示美国消费信心升至近六年来的最高位，打压市场对避险资产的胃纳。

上周五数据缓解了美国经济因政府减支而可能大幅放缓的担忧，并促使投资者臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)或将在今年稍晚削减资产购买规模。

德债期货 下跌48个跳动点，报144.97。

一名交易商称，“今日的跌幅与上周五相当...(美国数据)不利于(德债)。”(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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