欧元债市：德债下跌，此前美国经济数据表现强劲

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透伦敦5月20日 - 德债期货周一下跌，上周公布的数据显示美国消费信心升至近六年来的最高位，打压市场对避险资产的胃纳。
上周五数据缓解了美国经济因政府减支而可能大幅放缓的担忧，并促使投资者臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)或将在今年稍晚削减资产购买规模。
德债期货 下跌48个跳动点，报144.97。
一名交易商称，“今日的跌幅与上周五相当...(美国数据)不利于(德债)。”(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼; 审校 于春红)
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
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