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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 15:44 BJT

重发-日本股市：触及五年半新高，受惠于经济的改善苗头

(重发以修改直接提取码)

路透东京5月20日 - 日经指数周一飙升至五年半新高，因日圆进一步走弱，且日本政府进一步上调对经济的评估，为两个月来首见。

美国经济显露出改善迹象，加之美国股市上周五创下纪录收盘高位，巩固了正面的人气。

日经指数 上涨1.5%至15,360.81点，为2007年12月以来最高收位。东证股价指数 上涨1.3%至1,269.51点。(完)
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