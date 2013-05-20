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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 14:37 BJT

东京汇市：日圆因日本官员谈话而回升，关注日央行会议和FED主席听证

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.2843      1.2838       +0.04       -2.66      1.3194
 美元/日圆                           102.70      103.18       -0.47      +18.40       86.74
 欧元/日圆                           131.90      132.46       -0.42      +15.24      114.46
 美元/瑞郎                           0.9700      0.9723       -0.24       +5.95      0.9155
 英镑/美元                           1.5187      1.5169       +0.12       -6.55      1.6251
 美元/加元                           1.0285      1.0276       +0.09       +3.67      0.9921
 澳元/美元                           0.9760      0.9723       +0.38       -6.09      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8112      0.8063       +0.61       -2.06      0.8283
 澳元/日圆                          100.240     100.320       -0.08      +11.22      90.130
 新西兰元/日圆                       83.310      83.190       +0.14      -40.84     140.820
 英镑/日圆                           155.97      156.51       -0.35      +10.76      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2026      1.2053       -0.22       -4.10      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
          
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 (编译 王冠中/洪曦/石冠兰/戴素萍/王翔琼; 审校 艾茂林/王兴亚/张明钧)
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