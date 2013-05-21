《交易视点》经济疲弱降低中国利率债收益率上行风险--中信证券

路透北京5月21日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，最新基本面数据证明经济复苏强度弱于预期，但短期内经济进一步显着恶化的概率较低，同时鉴于国内市场对长期经济增速“下台阶”有较强预期，因此利率产品收益率短期内显着走高的概率也不大，预计利率产品将延续窄幅震荡态势。

不过，由于短期内资金面有趋紧的可能性，因此短期内收益率有可能小幅回升。

**增长低于预期**

4月工业增加值同比增速为9.3%，大幅低于我们10.5%的预测值。

根据同比时间序列数据转换成定基比数据后，季节调整后的结果显示，4月份工业增加值的环比折年率为-7.6%，比3月明显下降。但统计局给出4月环比值为0.87%，高于3月份的0.67%。

从历史数据看，统计局的同比数据和环比数据相互推算会有明显偏差。我们判断，去年4月份后工业增加值的同比数据与历史数据的可比性下降。

考虑到统计局公布的去年5、6月份的环比值分别为0.9%，0.77%，今年5、6月份工业增加值同比有小幅回落的可能性。

**资金紧平衡**

考虑准备金上缴、公开市场操作、财政存款等科目的变动，我们测算，4月末商业银行超储率下降至1.6%左右，至5月末可能仍将维持在1.6-1.7%之间。

3月末超储规模在1.9万亿左右，当前的超储规模降至1.6万亿附近，资金面处于紧平衡状态，短期内7天回购利率可能会继续小幅走高。

但鉴于目前经济增长仍然偏弱，通胀也相对温和，如果短期流动性趋紧，央行也会降低公开市场的回笼力度，从而使资金利率维持在适度的水平，7天回购利率的合理中枢仍在3%-3.5%的区间。

**市场研判和投资策略**

虽然已公布的基本面数据证明经济复苏强度弱于预期，但短期内经济进一步显着恶化的概率也较低，中长期利率产品收益率继续下行的动力稍显不足。

在海外市场风险情绪整体平稳，国内市场对长期经济增速“下台阶”有较强预期的大环境下，我们认为利率产品收益率短期内显着走高的概率也不大。预计利率产品在当前的水平将延续窄幅震荡态势。

现券策略方面，由于短期内资金面有趋紧的可能性，因此短期内收益率有可能小幅回升。

然而，从稍长的周期看，在经济缺乏内生增长动力的前提下，如果政府迟迟没有推出经济刺激政策，那么全年GDP增速面临持续走低的风险，因此中长端收益率上行的风险也有限。

如果受资金面冲击近期收益率有所上行，交易型机构可以再度介入波段操作。对配置型机构而言，考虑到弱复苏将继续主导市场，而金融债也具备一定的保护，可继续关注金融债的配置价值。(完)