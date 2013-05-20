中国钢铁：钢材价格持续下降，后期回升动力仍不足--中钢协

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京5月20日 - 中国钢铁工业协会周一称，4月钢材消费进入旺季，但受需求增长低于预期、钢铁产能释放较快以及库存压力较大等因素影响，钢价呈持续下降走势；后期市场需求虽会有所上升，但供大于求状况难以扭转，钢价回升动力不足。
刊登在中钢协网站的新闻稿称，4月份，CSPI钢材综合价格指数波动下行。进入5月份，钢材价格继续小幅下降，至5月17日当周，已连续五周环比下降，是自去年10月份以来的最低水平。
“4月份虽是传统的钢材消费旺季，但由于钢铁生产保持高水平，而需求增长相对较弱，市场供大于求矛盾加剧，再加上库存居于高位，钢材价格出现持续回落走势。”新闻稿称。
关于后期钢材市场价格走势，中钢协认为，二季度是钢材消费旺季，国内市场钢材需求会有所增长。但受产能释放较快及高库存压力影响，市场供大于求矛盾仍难以缓解，后期钢价难以大幅回升，将呈低位波动运行态势。
而后期粗钢市场仍需去库存化，且受国际贸易保护影响，钢材出口难度加大，已陆续有多个国家就中国钢铁产品出口发起反倾销和反补贴调查，特别是东盟国家对中国钢铁产品出口全面抑制，中国钢铁产品出口难度将进一步加大。
中钢协最新数据显示，预估5月上旬全国粗钢日产量达219.3万吨，旬环比增长3.0%，再创纪录新高。 （完）
更多细节，点选中钢协网站here (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。