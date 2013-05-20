中国钢铁：钢材价格持续下降，后期回升动力仍不足--中钢协

路透北京5月20日 - 中国钢铁工业协会周一称，4月钢材消费进入旺季，但受需求增长低于预期、钢铁产能释放较快以及库存压力较大等因素影响，钢价呈持续下降走势；后期市场需求虽会有所上升，但供大于求状况难以扭转，钢价回升动力不足。

刊登在中钢协网站的新闻稿称，4月份，CSPI钢材综合价格指数波动下行。进入5月份，钢材价格继续小幅下降，至5月17日当周，已连续五周环比下降，是自去年10月份以来的最低水平。

“4月份虽是传统的钢材消费旺季，但由于钢铁生产保持高水平，而需求增长相对较弱，市场供大于求矛盾加剧，再加上库存居于高位，钢材价格出现持续回落走势。”新闻稿称。

关于后期钢材市场价格走势，中钢协认为，二季度是钢材消费旺季，国内市场钢材需求会有所增长。但受产能释放较快及高库存压力影响，市场供大于求矛盾仍难以缓解，后期钢价难以大幅回升，将呈低位波动运行态势。

而后期粗钢市场仍需去库存化，且受国际贸易保护影响，钢材出口难度加大，已陆续有多个国家就中国钢铁产品出口发起反倾销和反补贴调查，特别是东盟国家对中国钢铁产品出口全面抑制，中国钢铁产品出口难度将进一步加大。

中钢协最新数据显示，预估5月上旬全国粗钢日产量达219.3万吨，旬环比增长3.0%，再创纪录新高。 （完）

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