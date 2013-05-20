版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 14:46 BJT

澳洲股市：上涨0.5%，追随美股涨势全线走扬

路透悉尼5月20日 - 澳洲股市周一收高0.5%，因乐观经济数据推升美股至纪录高位，澳洲股市也跟着全线走扬。

指标S&P/ASX 200指数 上涨28.2点，收在5,209点，盘中曾升至五年高位5,246.9点。该指数上周五上涨0.3%。

主要获利为美元的企业，受惠于澳元走低而股价上涨。

保险公司QBE Insurance Ltd 跳涨1.8%，集装架供应商Brambles Ltd 上涨0.6%。

金融股也上涨，Westpac Banking Corp 涨1.4%，澳洲联邦银行(CBA) 收高0.4%，股价在盘中曾创下74.18澳元的新高。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐