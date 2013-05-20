中国股市：沪综指收升至近两个月新高，权重和题材股双双走强

路透北京5月20日 - 中国股市沪综指周一连续第四日收升，并创下近两个月收盘新高，成交金额亦创近两个半月最大，题材及权重股联袂上攻。分析师指出，大盘股补跌，小盘股续活跃是市场持续走升的主要原因。随着投资者热情凝聚，短线大盘料继续向好。

沪综指 收报2,299.986点，涨17.116点或0.75%，此前收盘高位为3月27日的2,301.259点。上周该指数累计上涨1.6%，为连续第三周上涨。上海A股今日成交额为1,285亿元人民币，上周五为1,109亿元。前次最大成交金额为3月4日的1,425亿元。

“小盘股带来的人气惯性还会带动题材股继续活跃，权重股受市场转暖提振亦有所好转。”大同证券高级投资顾问刘云峰认为，“近期成交活跃显示市场参与度提高，投资者热情料将支持短线大盘走好。”

他并预计，2,350点将是沪指短线上扬第一目标点位。

上证180金融指数 今日收盘涨1.22%。深圳创业板综合指数 亦大涨2.84%。

中航重机 收报涨停至18.10元。

沪深300指数 收涨0.68%，报2,609.607点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,594.0点，涨0.71%，成交682,739手。(完)