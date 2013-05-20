中国股市：沪综指收升至近两个月新高，权重和题材股双双走强

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透北京5月20日 - 中国股市沪综指周一连续第四日收升，并创下近两个月收盘新高，成交金额亦创近两个半月最大，题材及权重股联袂上攻。分析师指出，大盘股补跌，小盘股续活跃是市场持续走升的主要原因。随着投资者热情凝聚，短线大盘料继续向好。
沪综指 收报2,299.986点，涨17.116点或0.75%，此前收盘高位为3月27日的2,301.259点。上周该指数累计上涨1.6%，为连续第三周上涨。上海A股今日成交额为1,285亿元人民币，上周五为1,109亿元。前次最大成交金额为3月4日的1,425亿元。
“小盘股带来的人气惯性还会带动题材股继续活跃，权重股受市场转暖提振亦有所好转。”大同证券高级投资顾问刘云峰认为，“近期成交活跃显示市场参与度提高，投资者热情料将支持短线大盘走好。”
他并预计，2,350点将是沪指短线上扬第一目标点位。
上证180金融指数 今日收盘涨1.22%。深圳创业板综合指数 亦大涨2.84%。
中航重机 收报涨停至18.10元。
沪深300指数 收涨0.68%，报2,609.607点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,594.0点，涨0.71%，成交682,739手。(完)
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1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）