台湾财政：证所税修正案二读通过，执政党寄望6月底前院会通过

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透台北5月20日 - 台湾立法院财委会周一二读通过证券交易所得税法修正案，将废除台股 逾8,500点的设算扣缴以及降低大户的证所税税率。
国民党籍立法委员孙大千表示，〞今天(法案)过财委会了。〞他先前表示，预期此案可能在6月底立法院会期结束之前三读过关。
国民党立委费鸿泰办公室主任许原荣则表示，周三财委会的议事录将确认周一的法案修订，下周二将排入程序委员会，若一切进行顺利，最快在下周五即可能排入立法院院会进行三读表决。
不过，台联党立法许忠信在周一质询时表示，今日修订的版本的证所税是为大财团、大企业所做的修改，比如很多大户假投信之名买股，但证所税却未能够防堵。
〞这么一来，富者恒富，我绝对要(将此修正案)拉下来做党团协商。〞许忠信表示。
若是台联党团将证所税修正案主张党团协商，此案将进入党团协商一个月的冷静期，则最快一个月以后，此案才能够排入院会议程进行三读。
台湾股市 周一收高0.11%报8,377.05点，成交总值713.1亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。