台湾财政：证所税修正案二读通过，执政党寄望6月底前院会通过

路透台北5月20日 - 台湾立法院财委会周一二读通过证券交易所得税法修正案，将废除台股 逾8,500点的设算扣缴以及降低大户的证所税税率。

国民党籍立法委员孙大千表示，〞今天(法案)过财委会了。〞他先前表示，预期此案可能在6月底立法院会期结束之前三读过关。

国民党立委费鸿泰办公室主任许原荣则表示，周三财委会的议事录将确认周一的法案修订，下周二将排入程序委员会，若一切进行顺利，最快在下周五即可能排入立法院院会进行三读表决。

不过，台联党立法许忠信在周一质询时表示，今日修订的版本的证所税是为大财团、大企业所做的修改，比如很多大户假投信之名买股，但证所税却未能够防堵。

〞这么一来，富者恒富，我绝对要(将此修正案)拉下来做党团协商。〞许忠信表示。

若是台联党团将证所税修正案主张党团协商，此案将进入党团协商一个月的冷静期，则最快一个月以后，此案才能够排入院会议程进行三读。