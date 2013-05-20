香港数据：2至4月失业率持平为3.5%，但未来可能有些许压力

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透香港5月20日 - 香港政府周一公布，2013年2月-4月经季节性调整的失业率为3.5%，持平1月至3月，同时期就业不足率亦持平于前一期的1.6%水平。劳工市场近日保持平稳，未来可能因进入毕业期而有些上升压力。
政府表示，2-4月失业率上升主要见于零售业、制造业和住宿及膳食服务业，下跌则主要见于保险业、批发业和建造业。
劳工及福利局局长张建宗指出，未来数月将会有新一批毕业生及离校人士投入劳工市场，加上近期雇主的招聘意欲仍然较为审慎，或会对失业率构成一些压力。然而，本地需求持续强韧，应会为整体就业情况带来支持。
失业率(%) 就业不足率(%)
13年2-4月 3.5* 1.6*
13年1-3月 3.5 1.6
12年12-13年2月 3.4 1.5
12年11-13年1月 3.4 1.6
12年10-12月 3.3 1.5
12年9-11月 3.4 1.4
12年8-10月 3.4 1.5
12年7-9月 3.3 1.6
12年6-8月 3.2 1.7
12年5-7月 3.2 1.5
12年4-6月 3.2 1.4
12年3-5月 3.2 1.4
12年2-4月 3.3 1.5
12年1-3月 3.4 1.6
11年12月-12年2月 3.4 1.5
11年11月-12年1月 3.2 1.5
11年10-12月 3.3 1.4
注: *初步数据.(完)
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1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
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