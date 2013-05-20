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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 14:58 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势停滞，技术面依然偏空

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* 欧元/美元目前基本在1.2800-1.2850的区间内盘整

* 空方市场可能暂时失去动能，但技术面依然偏空

* 贝南克周三讲话为市场重要关注事件，料对走势带来影响，今日数据面非常清淡

* 100小时移动均线切入位1.2885和小时图上的云区1.2878-1.2893，都构成阻力

* 投机者做空，但并未过度看空

* 美国公债收益率走高，相较于德债的价差扩大，因此在高位伺机买入或仍有可为。(完)

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