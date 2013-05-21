《交易视点》中国转债反弹有望延续，然逢高逐步减持--中信证券

路透北京5月21日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，股市有望继续反弹，但幅度可能不太高，同时大盘转债供给在即，建议后续在反弹中逢高减持工行、石化等大盘转债，以及接近触发提前赎回的电力转债，将仓位逐步降低至中等水平。

**转债指数连续第三周上涨，惜售情绪增强**

上周A股继续反弹，上证指数涨幅1.6%，行业指数普涨，军工、TMT等行业涨幅居前。转债指数涨幅2.0%，走势好于正股0.2个百分点，已经连续第三周上涨。

转债成交量下滑18%，偏股型转债估值小幅扩大，惜售情绪增强。

**资金面驱动的A股涨幅不要期望过高**

对政策和股市资金面的积极预期有望驱动A股继续上涨，但对反弹幅度不宜期待过高。

上周A股出现两方面不利变化，一是4月份经济增长低于预期，5-6月经济数据可能也难以改善，经济基本面比预期的更差；

二是上周五银行间1天/7天加权利率为2.9%/3.7%，较前周末大幅上行，财政存款上缴、央行公开市场净回笼可能是资金面短期趋紧的主要原因，同时也表明宏观流动性正在回归中性。

在基本面、宏观流动性出现不利变化的情况下，后续股市的上涨将依赖于政策面的利好和股市流动性预期的改善：

（1）对地产融资松动和改革释放政策利好的预期；2）海外资金流入改善A股资金面、风格转换提升A股低估值蓝筹估值的预期。

总体看，对政策和股市资金面的积极预期短期内有望驱动A股进一步上涨，低估值蓝筹仍有反弹的空间，但鉴于全年经济增长偏弱的格局难以改变，宏观流动性正在回归中性，低估值蓝筹缺乏大幅上涨的基本面支持，因此对反弹幅度不宜持有过高期待。

如果政策利好迟迟未兑现，或是IPO重启、创业板减持明显分流股市资金，股市反弹可能将告一段落。

**平安转债最快5月底发行，大盘转债估值承压**

据公告，5月20日为中国平安A股股东分红派息除息日，5月23日为红利发放日。在利润分配完成之后，再融资窗口重新打开，已经过会的260亿元平安转债最快将于5月底获得批文并发行。

我们预计，5月底开始转债估值将因大盘转债供给因素而承压，当前已经偏高的大盘转债估值可能将小幅下降。

**转债投资策略***

4月下旬我们建议将转债加仓至中高仓位，5月以来转债指数累计上涨3.3%，偏股型转债涨幅较大。

考虑到股市有望继续反弹，但幅度可能不会太高，同时大盘转债供给在即，建议后续在反弹中逢高减持工行、石化等大盘转债，以及接近触发提前赎回的电力转债，将仓位逐步降低至中等水平。

即使股市出现超预期上涨，投资者也可以在平安转债的申购中增加配置。

个券方面，国电、工行、中行、民生转债仍然是当前较好的选择，重工、南山转债可以轻仓持有。

（1）国电转债：煤价低位运行趋势不改，继续看好；

（2）石化转债：基本面仍未改善，建议重仓投资者适当减持，仓位较低的投资者继续持有，以时间换空间。 (完)