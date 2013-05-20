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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 15:26 BJT

日本债市：公债价格下跌，因日本经济改善且日股大涨

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.130%       +0.0     0.130%
 五年期公债                               0.400%       +3.5     0.365%
 10年期公债                               0.840%       +4.0     0.800%
 20年期公债                               1.685%       +2.0     1.665%
 30年期公债                               1.815%       +2.5     1.790%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 142.12      -0.57     142.69
                                                                      
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                  
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    东京美债              日本公债市场              
    中国债市               台湾债市                  
    利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

    

 (编译 李婷仪 审校 隋芬)
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