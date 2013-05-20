全球金市：金价连续第八日下滑，银价大幅走跌

美国民众5月初对美国经济和财政前景的看法更为乐观，消费者信心升至近六年来最高水准。周五公布的一项衡量美国未来经济活动的指标亦暗示，预期中的下滑将是暂时的，4月该指标升至近五年高点。

现货金 一度触及每盎司1,338.95美元的日低，为4月16日触及两年低位1,321.35美元以来的最低水准。

“金币和珠宝买家似乎没有像上月那么积极介入，上个月当金价一开始大跌200美元时这些买家积极买进，”期货经纪商INTL FCStone金属分析师Edward Meir称。

0637GMT，现货金报1,345.44美元。

现货银 则跌4%，报每盎司21.39美元，此前一度触及20.84美元，为2010年9月以来最低。白银2013年累计已跌30%。

Ikemizu称，一名不确定身分的投资者周一早上大卖白银持仓，使得白银价格急跌。

金银价格比创2010年9月以来最高水准，1盎司黄金目前能买63盎司白银，是2011年4月时的两倍。

美国期金 跌幅最多达2%；期银 则最多跌9%。

周五公布的交易数据显示，对冲基金和商品领域其他大型投机客已经开始大举抛售黄金，就在一个月前，他们还趁金价创纪录跌幅买进黄金。

路透根据商品期货交易委员会(CFTC)数据计算，5月14日止当周，包括对冲基金在内的资产管理机构削减黄金净多头仓位，从美国黄金期货市场撤出14亿美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周五的黄金持仓量下降0.29%至1038.41吨，周四为1041.42吨。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1345.44 -13.26 -0.98 -19.65

现货银 21.39 -0.84 -3.78 -29.36

现货铂金 1446.49 -3.51 -0.24 -5.77

现货钯金 732.22 -3.53 -0.48 5.81

COMEX期金 1344.10 -20.60 -1.51 -19.79 53399

COMEX期银 21.38 -0.98 -4.37 -29.29 19538

汇率

欧元/美元 1.2847

美元/日圆 102.66

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货金 现货银

现货铂金 现货钯金