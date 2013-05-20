CNH市场动态：中间价持稳增强人民币多头信心，远期NDF溢价缩小

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透香港5月20日 - 香港离岸人民币即期 周一走高，美元强劲之际中间价维持在上周五水平附近，增强市场看多信心。而午后美元偏疲，亦鼓舞市场作多人民币意愿，一年期不可交收远期外汇(NDF)溢价缩小。
市场人士指出，美元上周末表现强劲，但今日中间价贬幅相对轻微，对看多人民币的人士起到激励作用。然而，目前走势仍缺乏明确方向，呈现区间波动。
“上周五以来美元指数涨了很多，但今天中间价开得跟上周五差不多，市场认为人民币/美元可能没有预期地弱，卖美元的意愿增加。”一本地银行人士说。
本地时间下午5:07时，离岸人民币 报6.1358，上周五尾盘在6.1428，盘中报6.1350-6.1450。
即期汇价上涨，也带动人民币多头重回NDF市场，同时间，美元兑人民币NDF一年期品种 溢价报894/930，较盘初的近998点缩小。
美元指数 下跌0.32%至83.984。美联储主席柏南克将在本周三(22日)于国会发表对经济的证辞，市场将据此观察美国对于持续量化宽松政策的看法。
在此同时，日本经济财政大臣甘利明称日圆的过度强势已经基本得到修正，进一步走低可能有害。令日圆兑美元 午后回升，亦给多作空美元支持。不过，市场人士指出，中间价走势仍会是主要指引。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。