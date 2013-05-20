CNH市场动态：中间价持稳增强人民币多头信心，远期NDF溢价缩小

路透香港5月20日 - 香港离岸人民币即期 周一走高，美元强劲之际中间价维持在上周五水平附近，增强市场看多信心。而午后美元偏疲，亦鼓舞市场作多人民币意愿，一年期不可交收远期外汇(NDF)溢价缩小。

市场人士指出，美元上周末表现强劲，但今日中间价贬幅相对轻微，对看多人民币的人士起到激励作用。然而，目前走势仍缺乏明确方向，呈现区间波动。

“上周五以来美元指数涨了很多，但今天中间价开得跟上周五差不多，市场认为人民币/美元可能没有预期地弱，卖美元的意愿增加。”一本地银行人士说。

本地时间下午5:07时，离岸人民币 报6.1358，上周五尾盘在6.1428，盘中报6.1350-6.1450。

即期汇价上涨，也带动人民币多头重回NDF市场，同时间，美元兑人民币NDF一年期品种 溢价报894/930，较盘初的近998点缩小。

美元指数 下跌0.32%至83.984。美联储主席柏南克将在本周三(22日)于国会发表对经济的证辞，市场将据此观察美国对于持续量化宽松政策的看法。

在此同时，日本经济财政大臣甘利明称日圆的过度强势已经基本得到修正，进一步走低可能有害。令日圆兑美元 午后回升，亦给多作空美元支持。不过，市场人士指出，中间价走势仍会是主要指引。(完)

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