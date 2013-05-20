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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 15:07 BJT

《汇市简讯》贝南克讲话对美元本周走势至关重要

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* 贝南克周三的国会发音是市场关注焦点，对本周美元走势至关重要

* 英镑买单挂在1.5160附近（1.5158为周五低点）。执行价在1.5150的期权将于今日到期

* 1.5128是1.4832-1.5607的61.8%回档位，1.5100是下一道支撑位

* 英镑/美元的阻力位在1.5207（亚洲盘高点），1.5251（55日移动均线），1.5264和1.5282

* 英国央行新总裁卡尼将于7月1日正式上任

* 央行官塔克将于0700GMT在荷兰发表讲话

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