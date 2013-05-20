《汇市简讯》贝南克讲话对美元本周走势至关重要

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
0644GMT
* 贝南克周三的国会发音是市场关注焦点，对本周美元走势至关重要
* 英镑买单挂在1.5160附近（1.5158为周五低点）。执行价在1.5150的期权将于今日到期
* 1.5128是1.4832-1.5607的61.8%回档位，1.5100是下一道支撑位
* 英镑/美元的阻力位在1.5207（亚洲盘高点），1.5251（55日移动均线），1.5264和1.5282
* 英国央行新总裁卡尼将于7月1日正式上任
* 央行官塔克将于0700GMT在荷兰发表讲话
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦 审校 杜明霞)
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。