更新版-日本股市：日经指数触及五年半新高，因日圆走软且经济有转好迹象

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
政府月度报告称，经济正在逐步恢复。日本政府对经济的评估较前月上修，当时其表示经济展示出复苏信号，但仍有一些薄弱环节。
此次上修凸显出首相安倍晋三政策的成功。安倍将支出刺激计划连同激进货币宽松政策双管齐下，借以带动经济，并造成日圆大幅走弱。
出口类企业上涨。丰田汽车 涨1.9%。索尼 跳涨5.7%。小松制作所 上涨1.7%，上周五美元突破103日圆关口，因受美国消费者人气数据强劲带动。
美元/日圆回落至102.65日圆，但距离上周五创下的四年半高位103.32不远。
汽车企业方面，三菱汽车 和日产汽车 各自大涨12%和5.6%。之前三菱汽车社长益子修对记者表示，两家企业希望占领微型车市场20%的份额。
东证指数 上扬1.3%，报1,269.51点，交投量相对较高，有48.7亿股股票易手，上月的日平均值为43.1亿股。
“未来几天，日经指数将触及15,600点，亦有望创下更高水准。”Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga表示。(完)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。