更新版-日本股市：日经指数触及五年半新高，因日圆走软且经济有转好迹象

政府月度报告称，经济正在逐步恢复。日本政府对经济的评估较前月上修，当时其表示经济展示出复苏信号，但仍有一些薄弱环节。

此次上修凸显出首相安倍晋三政策的成功。安倍将支出刺激计划连同激进货币宽松政策双管齐下，借以带动经济，并造成日圆大幅走弱。

出口类企业上涨。丰田汽车 涨1.9%。索尼 跳涨5.7%。小松制作所 上涨1.7%，上周五美元突破103日圆关口，因受美国消费者人气数据强劲带动。

美元/日圆回落至102.65日圆，但距离上周五创下的四年半高位103.32不远。

汽车企业方面，三菱汽车 和日产汽车 各自大涨12%和5.6%。之前三菱汽车社长益子修对记者表示，两家企业希望占领微型车市场20%的份额。

东证指数 上扬1.3%，报1,269.51点，交投量相对较高，有48.7亿股股票易手，上月的日平均值为43.1亿股。

“未来几天，日经指数将触及15,600点，亦有望创下更高水准。”Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga表示。(完)