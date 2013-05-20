表格：外资及陆资在台股买超35.41亿台币，连18日买超共1,206.55亿

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透台北5月20日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资今日在台股买超35.41亿台币，连续18个交易日买超累计1,206.55亿，上交易日修正后为买超29.44亿台币。
三大法人今日合计买超33.47亿台币，上交易日修正后为买超25.37亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/20 +35.41 +6.40 -8.34 +33.47
5/17 +29.44r +7.78r -11.85r +25.37r
5/16 +80.64r +27.52r -1.83r +106.33r
5/15 +50.32 +5.51 -7.83r +48.01r
5/14 +74.18 -5.05 -14.03r +55.10r
5/13 +34.18 -6.79 -7.15r +20.24r
5/10 +59.13r -0.21 -8.52r +50.40r
5/9 +79.30r -0.39 -8.97r +69.94r
5/8 +158.00r +3.08r -9.30r +151.78r
5/7 +75.95 -11.26 -13.20r +51.48r
5/6 +33.66 +8.08 -3.82r +37.92r
5/3 +46.34r +0.14 -12.52r +33.96r
5/2 +79.57 +8.34 -5.07r +82.84r
本月累计 +836.11 +43.14 -112.43 +766.82
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。