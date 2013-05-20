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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 16:43 BJT

台湾央行：发行4,077.2亿台币存单，存单余额减13.95亿

路透台北5月20日 - 台湾央行周一公布，今日共发行4,077.2亿台币存单，若相较存单到期金额4,091.15亿，存单发行余额减13.95亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,905.20

91天期 0.93 140.00

182天期 1.05 32.00

央行上日共发行3,481亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,715.65亿币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为145亿台币；累计至周日超额准备为1,407亿台币，加计前期1%的超额准备为2,238亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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