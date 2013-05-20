中国期市：收储利好难敌供应压力，白糖冲高回落创近一个月新低

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京5月20日 - 中国白糖期货周一小幅收跌并创近一个月收盘低位，上午发改委收储的消息对盘面的提振转瞬即逝。分析师表示，由于此前市场对收储早有预期，且30万吨的收储规模难与庞大的库存和进口量相提并论，白糖期价短期内料维持弱势震荡。
中国国家发改委宣布，将从周五(24日)起，启动本年度国家第二批食糖临时收储计划，收储数量30万吨，收储基础价格为每吨6,100元人民币。
在收储消息发布后，郑商所白糖主力1309合约 短暂冲高约0.4%，但在10点半后快速回落，收报每吨5,162元人民币，为4月25日以来收盘最低。
“此次收储的目的主要是防止现货市场大幅波动，以及适当照顾产业利益，而不是要改变价格周期，”南华期货研究所的王建锋表示，”从基本面来看，国内工业库存增加以及内外盘价差的高企，使国内糖市仍面临较大的供应压力。”
业内人士表示，近期巴西糖进口价格与国内价差已达到每吨1,000元左右，从而激励海外白糖从各种渠道大量输入国内，加剧了市场供大于求的局面。
上海中期的农产品分析师经琢成指出，随着白糖纯消费季的来临，6月初国内料出现需求上升的态势。由于糖价进一步回落，今年的需求料好于去年。预计白糖1309合约会在5,000-5,400元区间震荡。
**金银大跌，美股涨势削弱避险魅力**
其他品种方面，受外盘贵金属在亚洲交易时段跌势的拖累，今日上海黄金和白银期货跌幅居前，白银1312合约 大跌5.09%，至每千克4,422元的合约新低，黄金 期价亦下跌2.76%，至每克269.50元。
分析师表示，周五的美国经济数据良好，推动美股再创纪录新高，从而削弱了黄金的避险魅力，而美元和美债收益率的走强亦拖累金价。
本地时间15：00时，伦敦现货金 下跌0.93%，报每盎司1,346.90美元，为连续第八个交易日下跌。
周五公布的交易数据显示，对冲基金和商品领域其他大型投机客已经开始大举抛售黄金，就在一个月前，他们还趁金价创纪录跌幅买进黄金。 (完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。