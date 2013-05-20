中国期市：收储利好难敌供应压力，白糖冲高回落创近一个月新低

路透北京5月20日 - 中国白糖期货周一小幅收跌并创近一个月收盘低位，上午发改委收储的消息对盘面的提振转瞬即逝。分析师表示，由于此前市场对收储早有预期，且30万吨的收储规模难与庞大的库存和进口量相提并论，白糖期价短期内料维持弱势震荡。

中国国家发改委宣布，将从周五(24日)起，启动本年度国家第二批食糖临时收储计划，收储数量30万吨，收储基础价格为每吨6,100元人民币。

在收储消息发布后，郑商所白糖主力1309合约 短暂冲高约0.4%，但在10点半后快速回落，收报每吨5,162元人民币，为4月25日以来收盘最低。

“此次收储的目的主要是防止现货市场大幅波动，以及适当照顾产业利益，而不是要改变价格周期，”南华期货研究所的王建锋表示，”从基本面来看，国内工业库存增加以及内外盘价差的高企，使国内糖市仍面临较大的供应压力。”

业内人士表示，近期巴西糖进口价格与国内价差已达到每吨1,000元左右，从而激励海外白糖从各种渠道大量输入国内，加剧了市场供大于求的局面。

上海中期的农产品分析师经琢成指出，随着白糖纯消费季的来临，6月初国内料出现需求上升的态势。由于糖价进一步回落，今年的需求料好于去年。预计白糖1309合约会在5,000-5,400元区间震荡。

**金银大跌，美股涨势削弱避险魅力**

其他品种方面，受外盘贵金属在亚洲交易时段跌势的拖累，今日上海黄金和白银期货跌幅居前，白银1312合约 大跌5.09%，至每千克4,422元的合约新低，黄金 期价亦下跌2.76%，至每克269.50元。

分析师表示，周五的美国经济数据良好，推动美股再创纪录新高，从而削弱了黄金的避险魅力，而美元和美债收益率的走强亦拖累金价。

本地时间15：00时，伦敦现货金 下跌0.93%，报每盎司1,346.90美元，为连续第八个交易日下跌。